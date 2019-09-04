身分證晶片標案為外商量身？內政部：尊重專業

2019-09-04 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



行政院明年10月將全面換發新式數位身分證，不過卻遭質疑原訂40億元預算，今年10月採公開招標，卻在今年6月祕密改為限制性招標，直接由曾印錯55萬本護照、出過大包的中央印製廠得標。內政部戶政司長張琬宜今天表示，並無「秘密」改限制性招標一事，內政部是評估身分證印製相當重要，非一般單純印刷品，包括印製卡片必須嚴謹、並關乎國人個資、需有安全控管能力等，評估之後，認為中央印製廠除為國營事業，本身在防偽上也有相當多專利，是依照政府採購法由中央印製廠得標承製。

另外，對於外界質疑，中央印製廠8月底將另開PC晶片標案轉包，並要求投標者須有銷售12億元以上PC晶片卡、護照或印製設備經驗，等同排除本土廠商，甚至由外商掌控2,300萬人個資，恐有國安疑慮。張琬宜表示，目前中央印製廠還沒有正式招標，還在公開閱覽階段。對內政部來說，就是要求中央印製廠必須在109月10月至112年3月前，必須交付2359萬的PC個人數位身分識別證，至於要採購多少設備、多少材料進來，內政部尊重中央印製廠的專業評估。

張琬宜表示，政府採購本來就依性質不同、進行不同招標方式，中央印製廠本身擁有相當多防偽專利，防偽的印刷領域也已經有七十多年經驗，加上廠區相當安全，以其他國家經驗為例，許多國家的身分證明文件印製，都是由國家級的印製廠印製。