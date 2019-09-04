說討厭外省人遭轟 柯文哲：我已是最沒省籍對立的人

2019-09-04 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨晚接受媒體專訪，提到「我還是綠營的，底色沒有改變」，並說「我們這種228家族」，就很討厭外省人，家族在言談之間，還是綠底的；綠黨桃園市議員王浩宇昨深夜在臉書貼文，指台灣現在已經漸漸跨越省籍對立，並批評柯文哲「那個現在操弄族群獲取政治利益的人，到底有什麼居心？」

對此，台北市長柯文哲今天上午後訪時，被問到「討厭外省人」一說，他解釋，自己是228家屬，小時候家族氛圍，就是很不喜歡外省人，這是上一代故事，所以為何他講說，有不同過去、有共同現在，那到底要不要走向共同未來。

柯文哲又說，他是墨綠出身，但當台北市長，要服務所有人，還好他當過台大醫生，病人送到急診，不會問你是國民黨還民進黨？用這種心態處理市政簡單多了，不管是國民黨還民進黨議員，講得有道理就幫忙做，用這種心態做事就好辦。

媒體追問，所以現在討厭外省人？柯文哲表示，現在是這樣，228事件至今都已經70年了，所有仇恨過去就讓它過去，像是他爸爸每年228到了會哭，但他兒子不知跑去哪裡玩，「我爸爸存在一天，對我還是有影響」。