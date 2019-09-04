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黃之鋒訪台爭取支持 林奕華：別被民進黨給騙了

2019-09-04 12:01聯合報 記者張文馨╱即時報導

國民黨立委林奕華。林奕華辦公室提供
國民黨立委林奕華。林奕華辦公室提供
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香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪與學聯前副秘書長岑敖暉昨抵台訪問，黃之鋒更投書要求台灣通過《難民法》，建立收容難民的法源。對此，國民黨立委林奕華今天舉行記者會，提出目前我國《香港澳門關係條例》早在1997年就通過可緊急援助因政治因素受迫害的港澳居民；林奕華說，她兩度正式行文陸委會，都未得到具體答覆，且民進黨政府也拒絕受台聯邀請來台訪問的維吾爾民運人士熱比婭入境，呼籲黃之鋒不要被民進黨政府給騙了。

林奕華指出，黃之鋒訪台，除了分享第一線香港狀況外，更希望台灣給予香港更多支持，但要提醒黃之鋒及所有關心反送中事件的國人或香港人，別被民進黨給騙了。

林奕華表示，她在8月21日就正式行文詢問向陸委會，有關港澳人民因政治因素向我國請求必要援助的措施，以及是否針對反送中事件所衍伸的必要援助措施，實際上的准駁標準和時效規定。陸委會將所有責任推給「行政院專案處理」，不僅實問虛答，還強調「無具體個案」，和蔡總統、行政院長蘇貞昌的說法完全不同。她決定將該文退回陸委會，要求陸委會再次具體作答，至今陸委會給不出答案。

林奕華說，針對香港事件，蔡英文總統高調聲援，還說願給予個案必要協助，實際上，1997年通過的香港澳門關係條例第18條就有相關規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」

林奕華說，過去熱比婭申請入境台灣，馬英九執政時代拒絕引發在野的民進黨強力抨擊，政黨輪替後，2017年民進黨的蔡英文總統同樣拒絕熱比婭入境。林奕華提醒黃之鋒引以為鑒，今日熱比婭，必是明日黃之鋒。

香港林奕華黃之鋒反送中民進黨
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