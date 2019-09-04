監委：勞保基金將於115年用罄 財務缺口將達834億

2019-09-04 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



監委指出，勞保基金將於115年用罄，財務缺口將達834億。本報資料照片 分享 facebook

監察院今通過監委陳小紅、王美玉、章仁香針對勞保基金的調查報告，內文指出106年度勞保基金再度出現保費收支逆差，且預估勞保基金將於115年用罄，屆時財務缺口將高達834億餘元，財務岌岌可危，要求勞動部應積極推動勞工保險制度改革，補偏救弊，建構永續穩定的勞保年金制度。

報告指出，制度改革愈早推動，財務改善效果將愈顯著，總統府國家年金改革委員會官方網站也明示「各項退休基金收支失衡與破產在即！」

另外，針對勞工自願提繳退休金偏低情形，監委要求勞動部應探究其緣由，並建議可參考澳洲政府對於低收入戶勞工自提1％，政府也相對提撥1％的優惠設計，保障弱勢勞工之退休生活；並認可採「試點」方式，參酌瑞典等國作法，允許部分勞工先行自選投資標的，擴大自提退休金比例。

針對國保基金投資運用部分，監委則認為，衛福部應正視基金運用局所辦理之財務帳務檢查作業，檢視缺失，俾提醒與協助基金運用局精進

監委表示，基金運用局對於各類勞動基金及國保基金委外經營者，尚能依相關規定檢討其經營績效及控管風險，現行相關機制，不無鼓勵受委託單位僅以達標卻不以追求更高績效的疑慮，要求思忖更為積極推升基金績效作為。

調查報告也顯示，各基金的資產配置及運用方式，銀行存款乃預期報酬率最低的投資方式之一，而新制勞退基金105年至107年各年度銀行存款之實際配比，均明顯高於原規劃的10％，增幅甚至高達1倍，明顯不利更高報酬率之達成。

而目前基金運用局經管的各類勞動基金及國保基金已逾4兆元規模，監委要求基金運用局審慎研議及規劃，至於風險控管整合系統採購案，也應持續關注得標廠商履約情形，以確保所採購系統得以如期、如質完成建置。