親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
政治
軍事
綜合

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

影／國民黨立委質疑陳明文遺失300萬事件

2019-09-04 10:52聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

國民黨籍立委林奕華、林麗蟬、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆、童惠珍與陳宜民上午一起舉行記者會，針對日前民進黨立委陳明文高鐵遺失300萬現金一事，提出質疑。呼籲陳明文出面說清楚。

國民黨籍立委林奕華（左起）、立委林麗蟬、立委費鴻泰、立委曾銘宗、立委賴士葆、立委...
國民黨籍立委林奕華（左起）、立委林麗蟬、立委費鴻泰、立委曾銘宗、立委賴士葆、立委童惠珍與立委陳宜民上午一起出席國民黨立院黨團，針對日前民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬現金一事，提出質疑。記者蘇健忠／攝影
分享

陳明文民進黨高鐵國民黨
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

重返執政黨產不歸零？ 國民黨：林峯正「打人喊救人」

2019-09-04 10:37

內政部：難民個案處理 陸港人士政治庇護配合陸委會

2019-09-04 09:23

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

陳明文300萬丟高鐵 王世堅笑：拿去索羅門救外交較妥當

2019-09-04 11:05

影／挑戰最藍選區 李問：馬祖意識形態不是一成不變

2019-09-03 13:02

陳明文給兒300萬的皮箱遺忘高鐵 宅神在乎的是重訓和隨手可丟的灑脫

2019-09-04 11:30

監委：勞保基金將於115年用罄 財務缺口將達834億

2019-09-04 11:00

我友邦索羅門恐生變 蔡英文：目前交往互動正常

2019-09-04 10:35

陳明文300萬風波 前綠議員要告涉違洗錢防制法

2019-09-04 07:59

立法院17日開議 蘇揆當日施政報告

2019-09-04 00:44

訂難民法？蘇貞昌：依台灣現有法律機制作最好應用

2019-09-04 00:43

高鐵上掉300萬現金…陳明文給兒子創業基金 為何不用匯款？

2019-09-04 00:36

蔡政府要調老農津貼 扁批：一天增不到一個滷蛋的錢

2019-09-04 00:19

是否制定「難民法」？政院：尊重立院審議

2019-09-03 21:35

10月1日前支持香港遊行？林飛帆：民間辦比執政黨適合

2019-09-03 21:21

蔡總統臉書追憶蔡同榮 「沒有私心的人」

2019-09-03 20:43

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

香港眾志秘書長黃之峰來台 柯文哲：不避諱見他

2019-09-03 20:24

黃之鋒：台灣支持香港會給北京壓力

2019-09-03 20:20

蘇揆：郭台銘投資中國那麼多 應兌現投資台灣

2019-09-03 20:13

媒體是社會公權力 柯文哲：不是老闆展示的棍棒

2019-09-03 19:36

黃之鋒：盼台灣在10月1日前遊行聲援香港

2019-09-03 19:28

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

世界選舉機關協會召開大會 中選會連任執行委員

2019-09-03 19:01

黨政人士：因應港人求援 台灣有機制有準備

2019-09-03 18:46

影／黃之鋒拜會時力 盼台灣10月1日前上街挺香港

2019-09-03 18:24

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

遭質疑白色力量 侯友宜：我最重要是市民力量

2019-09-03 18:13

民進黨：支持政府針對港澳條例法治措施 進行強化

2019-09-03 17:46

台灣沒難民法 台權會：應儘速立法

2019-09-03 17:33

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

選前老農津貼再成話題 陳水扁喊出應加碼到一萬元

2019-09-03 17:29

影╱黃之鋒拜會民進黨 盼台灣人聲援

2019-09-03 17:27

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

不制定難民法騙選票？蘇貞昌：台灣法律機制完備自如

2019-09-03 16:48

中秋節之後 立法院9月17日開議

2019-09-03 16:29

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

黃之鋒訪時力 盼台灣10月1日前發起遊行聲援香港

2019-09-03 15:48

影／黃之鋒訪時力 盼台灣民眾10月1日站出相挺

2019-09-03 15:45
看更多

熱門文章

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

台灣為何買M1戰車 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

2019-09-03 18:50

【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?

2019-09-03 12:16

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

陳明文300萬風波 前綠議員要告涉違洗錢防制法

2019-09-04 07:59

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

蔡總統要國軍多穿軍服上街 退將：蔡過去羞辱國軍不只一遍

2019-09-03 23:54

養出天然獨之後 蔡英文用這招收攏「藍領」軍心

2019-09-04 08:00

藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人

2019-09-03 18:52

參選總統近了？郭台銘大談「我為什麼希望出來」

2019-09-03 12:00

朱學恒：韓國瑜的即興表演 對蔡總統而言是自爆

2019-09-03 12:09

高鐵上掉300萬現金…陳明文給兒子創業基金 為何不用匯款？

2019-09-04 00:36

團結大會化解「換瑜」 韓國瑜大讚吳敦義：最辛苦主席

2019-09-03 21:18

「換瑜」傳言不斷？ 藍議員：國民黨可以去死了

2019-09-03 15:12

李乾龍爆他表態支持韓國瑜 侯友宜說3次「做該做的事」

2019-09-03 17:26

韓國瑜8日新北造勢會 黨部：侯友宜適當時間挺身而出

2019-09-03 17:02

【即時短評】軍人尊嚴無法建立 為什麼？

2019-09-03 23:24

侯友宜：韓市長是認識的朋友 朋友間要非常信任

2019-09-03 17:43

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

2019-09-04 09:00

郭柯王+1？ 柯文哲幕僚：問題在宋楚瑜的兩岸立場

2019-09-03 13:01

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

台灣捐款WHO確定中止 外交部：100萬美元繳回國庫

2019-09-03 19:20

為何少穿軍服？ 爆料盛行 官兵怕「目標明顯」

2019-09-04 00:24

3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委

2019-09-03 15:58

「學校沒老師嗎？」 李家同：人臉辨識點名 瑞典首罰

2019-09-03 21:56

同框相挺…吳韓緊緊一抱 力破「換瑜說」

2019-09-04 00:14

蘇貞昌批郭台銘外行講內行話 批韓國瑜只有這幾帖藥方

2019-09-03 16:13

郭台銘參選助振興經濟 台中精機董事長：藍綠外另種選擇

2019-09-03 15:53

國民黨議員不敢參加郭台銘行程？嘉市黨部：沒有禁止

2019-09-03 13:44

2020選不選？ 柯文哲：我現在能量沒這麼強

2019-09-03 20:17

高潞再搬原住民身分擋箭 批時力除名決議是政治算計

2019-09-03 17:51

台索邦交生變？ 黃暐瀚：一定會走的 不是因為變心

2019-09-03 11:36

獨／日本核食輸台 韓國瑜團隊首表態：不可能違反民意

2019-09-03 12:44

蔡政府要調老農津貼 扁批：一天增不到一個滷蛋的錢

2019-09-04 00:19

與地方接軌 韓國瑜競總公布新人事

2019-09-03 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top