陳明文給兒300萬開珍奶店？他列疑點 指地點及金額都不對

2019-09-04 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高鐵列車昨天撿到裝300萬元現金的行李箱，失主是立委陳明文，而且說是陳明文給么兒陳政廷到菲律賓開珍珠奶茶店的創業資金。引起社會熱烈討論。國民黨新生代改革團體「草協聯盟」發起人李正皓指陳明文的兒子為了證明那300萬真的是要到菲律賓開珍奶店所用，特別貼出了他與菲律賓友人的對話紀錄與報價單自清，但事情就此結束了嗎？沒有，其實只是出現更多的疑點，撒一個謊，就需要更多謊來圓。

陳明文的兒子為了證明那300萬真的是要到菲律賓開珍奶店所用，特別貼出了他與菲律賓友人的對話紀錄與報價單自清，但事情就此結束了嗎？沒有，其實只是出現更多的疑點。

李正皓列舉兩個疑點如下：

一、對話內容說支付的金額有「50% of DP and SBMA fee」。

DP是什麼的簡寫不得而知，必須有前後文的對話才能確定，但SBMA的意思，他相信許多在菲律賓的台商都知道，是蘇比克灣管理局(Subic Bay Metropolitan authority, SBMA)的簡寫。

至於蘇比克灣是什麼樣的地方？

是一個被菲律賓政府劃位自由港區的臨海城市，近年投資金額逐漸增加，從前(2017)年9.266億披索，成長至去(2018)年249.8億披索。最大投資來自五星級酒店、工業園區、倉庫、高爾夫球場及退休社區，簡單來說，蘇比克灣自由港區的投資主要集中在大型投資，往來也以商務客為主。

正常若要在菲律賓開珍奶店，合理的選項會是在馬尼拉或是宿霧此類人口聚集、民生消費頻繁、觀光客眾多之地，絕不會選在蘇比克灣此種以國家貿易為主得自由港區，這是疑點之一。

二、陳明文兒子與友人的對話明確指出報價單位是披索（peso)，台幣與披索的匯率約為1:0.6。

再看看陳明文兒子貼出的報價單，上面的金額是259,510披索，換算成台幣只有15萬左右的金額，與其父親交付的300萬還有285萬的落差，這部分要怎麼解釋？