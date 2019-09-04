重返執政黨產不歸零？ 國民黨：林峯正「打人喊救人」

2019-09-04 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



黨產會主委林峯正。聯合報系資料照／記者賴于榛攝影 分享 facebook

不當黨產委員會主委林峯正近日受訪聲稱，明年總統與立委選舉若國民黨勝選，轉型正義將走回頭路，清查不當黨產成效將歸零。國民黨今天舉辦記者會批評，林的相關說法是刻意抹黑，就是要為民進黨輔選，揚言提告。

國民黨委任律師葉慶元表示，國民黨沒有林峯正所謂的近千億元黨產，也早已經公開承諾黨產將全數捐做公益，這也與民進黨明年是否敗選無關，但林峯正卻聲稱若民進黨敗選，政府追查黨產將無疾而終，國民黨將保住近千億黨產，這是不實指控。

葉慶元說，林峯正身為政務官，卻在選舉前公開對國民黨不實指控，已經失去政府官員中立立場，與不當黨產條例規定黨產會委員應獨立行使職權規定也不相符，目前研擬書狀中，近日就會正式提出告訴。

葉慶元批評，依據不當黨產條例規定，黨產會委員組成，任何政黨不能超過三分之一，黨產會委員組成乍看之下符合規定，但很多黨產會委員離開黨產會後就成為民進黨發言人、輔選民進黨候選人，有沒有實質符合政黨獨立原則，大家心裏有數。

此外，黨產會曾宣稱黨產清查對象不只國民黨，也包含民進黨，但葉慶元質疑，黨產會至今只調查國民黨與附隨組織財產，違反政黨平等原則，更別提諸多聽證、調查等程序也違反程序正義，讓救國團、婦聯會等民間組織都被株連，也有強搶民產問題。

行管會主委邱大展則爆料，國民黨與黨產會一直在秘密協商，過程中國民黨也明確表示，會依據第19次全會決議，將全部黨產捐做公益，一次解決；但黨產會卻堅持要將國民黨黨產全部收歸國有，並要國民黨簽下認罪狀，才遲無法達成共識。

邱大展更質疑，依據政黨法規定，12月6日前政黨必須將非供辦公室使用收益性財產處理完畢，但國民黨今年1月份就將117筆不動產報黨產會要處分，但到目前為止黨產會仍不同意其中88筆出售，說要保留財產，現在根本是「打人喊救人」。

邱大展說，若12月6日非供辦公室使用收益性財產未處理完畢，恐又有違反政黨法規定，內政部可可按次處罰500至2500萬，甚至還可撤銷政黨備案。邱認為，合理懷疑內政部與黨產會合作，要藉由不准國民黨賣財產，年底把國民黨消滅，相當可惡。

邱大展批評，不當黨產條例上路至今，有3組法官共9人提出釋憲，黨產會成立3年多來，更有16個行政處分被停止執行，但黨產會好像無所謂，違法濫權。