陳明文300萬丟高鐵 王世堅笑：拿去索羅門救外交較妥當

2019-09-04 11:05 聯合新聞網 綜合報導



陳明文昨遭爆出300萬行李箱丟高鐵，而他的么兒則跳出來解釋，表示這是要拿給他到菲律賓開珍奶店的錢。圖擷自 陳明文臉書 分享 facebook

高鐵昨日在列車上撿到一箱裝有300萬的登機箱，報警通知後發現失主是立法委員陳明文，而陳明文么兒陳政廷也在第一時間解釋，表示錢是爸爸拿給他去菲律賓開珍奶店的創業基金，引發外界熱議。王世堅昨日在談話節目「關鍵時刻」發表看法，他說陳明文視金錢如糞土，又憂國憂民，但這筆錢如果說是拿去索羅門群島救外交還比較妥當。

「關鍵時刻」主持人劉寶傑昨日在節目中表示「陳明文到底多大氣啊，300萬的登機箱完全沒有上鎖就直接丟在高鐵上面」，財經專家黃世聰也說陳明文在得知高鐵報案後相當生氣，黃世聰表示300萬的金額很大，他拿出50萬的道具假鈔，示意一疊50萬現鈔約有6公分的厚度，以300萬來說重量大概5公斤，他說陳明文給兒子300萬現金是一件相當怪的事情，因為洗錢防制法現在提領超過20到30萬就要申報，且國人入境菲律賓只能帶1萬美金（約台幣31萬）左右的現鈔，超過也要申報相當麻煩，通常會用匯款的方式也不會有税的問題。

對此，台北市議員王世堅則幫忙開脫表示陳明文不看重金錢，他說陳明文這個人視金錢如糞土且憂國憂民，陳明文滿腦子都國家大政，所以沒有在意這點小錢，而他也表示與其說錢拿去菲律賓開珍奶店，不如說拿去救外交比較妥當，王世堅笑說「我倒是覺得倒不如講說，這個是要拿去索羅門群島，這個去救救我們的外交，可能這還比較妥當，比菲律賓奶茶還好。」