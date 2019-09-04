親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
政治
軍事
綜合

蔡政府要調老農津貼 扁抨：一天增不到一個滷蛋的錢

2019-09-04 00:19聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

蔡政府要把老農津貼從每月7256元，調高到每月7550元，預定明年1月起發放。前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」批評蔡政府這樣的調整，每月增加294元，換算下來，一天增加約9.8元，不到一顆滷蛋的錢。

陳水扁表示，政府不宜跟老農計較小確幸，老農津貼應提高到一邊一國行動黨主張的每月1萬元才對，而非農委會說的7550元，因為靠天吃飯的老農民一生為台灣賣命，沒有軍公教勞工的退休福利，無法享受有尊嚴的老年生活；他在總統任內提出「增加投資台灣，創造就業機會，平衡城鄉距離，縮短貧富差距」四大施政重點，老農津貼加碼3000元提高到6000元，老人年金3000元的第一次發放，都是關懷弱勢的具體落實。

他表示，他身陷囹圄時仍關注老農津貼是否有再加碼的空間，特別拜託去探望他、當時立法院民進黨團幹事長蔡煌瑯回去後召開記者會，宣示老農津貼應從6000元增加到7000元，當時馬政府也是以CPI（消費者物價指數）精算只能增加300多元，引發為德不足的物議，最後還是跟進民進黨，接受調高1000元到7000元。

扁說，農委會最新精算，又犯了跟馬政府相同的錯誤；目前7256元的老農津貼，預定明年一月調到7550元，只增加294元，一天增加不到一個滷蛋的錢；部分立委倡議老農津貼參考指標由CPI 改為經濟成長率GDP，農委會則表示要修訂「老農津貼暫行條例」，工程浩大，且恐引發不必要的政治爭議。

陳水扁說：「問題是，工程更浩大而且政治爭議更大的一例一休、同婚⋯等，蔡政府還不是照幹！」

農委會説政府正積極研議，最快明年提案推動修法，期能將老農津貼與國民年金結合，希望農民未來也能有月退金破萬元。對於農委會的這項計畫，陳水扁說，問題是蔡政府要推動的是結合國民年金，繳15年以上的農保保費才能領取，與目前的老農民與老榮民津貼都是社會福利，不用繳15年保費完全不同；老榮民領1萬4000多月的津貼不必繳交15年的保費，為什麼老農民要領萬元卻要繳15年保費？

前總統陳水扁抨農委會將調高的老農津貼所增加的金額，平均算下來，一天買不到一顆滷蛋...
前總統陳水扁抨農委會將調高的老農津貼所增加的金額，平均算下來，一天買不到一顆滷蛋。圖／翻攝陳水扁臉書
分享

農委會保費農民

相關新聞

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

是否制定「難民法」？政院：尊重立院審議

2019-09-03 21:35

10月1日前支持香港遊行？林飛帆：民間辦比執政黨適合

2019-09-03 21:21

蔡總統臉書追憶蔡同榮 「沒有私心的人」

2019-09-03 20:43

香港眾志秘書長黃之峰來台 柯文哲：不避諱見他

2019-09-03 20:24

黃之鋒：台灣支持香港會給北京壓力

2019-09-03 20:20

蘇揆：郭台銘投資中國那麼多 應兌現投資台灣

2019-09-03 20:13

媒體是社會公權力 柯文哲：不是老闆展示的棍棒

2019-09-03 19:36

黃之鋒：盼台灣在10月1日前遊行聲援香港

2019-09-03 19:28

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

世界選舉機關協會召開大會 中選會連任執行委員

2019-09-03 19:01

黨政人士：因應港人求援 台灣有機制有準備

2019-09-03 18:46

影／黃之鋒拜會時力 盼台灣10月1日前上街挺香港

2019-09-03 18:24

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

遭質疑白色力量 侯友宜：我最重要是市民力量

2019-09-03 18:13

民進黨：支持政府針對港澳條例法治措施 進行強化

2019-09-03 17:46

台灣沒難民法 台權會：應儘速立法

2019-09-03 17:33

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

選前老農津貼再成話題 陳水扁喊出應加碼到一萬元

2019-09-03 17:29

影╱黃之鋒拜會民進黨 盼台灣人聲援

2019-09-03 17:27

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

不制定難民法騙選票？蘇貞昌：台灣法律機制完備自如

2019-09-03 16:48

中秋節之後 立法院9月17日開議

2019-09-03 16:29

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

黃之鋒訪時力 盼台灣10月1日前發起遊行聲援香港

2019-09-03 15:48

影／黃之鋒訪時力 盼台灣民眾10月1日站出相挺

2019-09-03 15:45

影／組黨惹怒宋楚瑜白橘合作破局？柯文哲駁：沒有破局

2019-09-03 15:05

表揚殉職警薛定岳 侯友宜：尊重家屬辦理入祠

2019-09-03 14:48

觀察站／日本核災區食品問題 下一任總統必修課

2019-09-03 14:32

時力：應將「難民法」列第一優先法案

2019-09-03 14:08

藍再質疑高雄氣爆善款用途 綠委：抹黑伎倆

2019-09-03 13:31

影／挑戰最藍選區 李問：馬祖意識形態不是一成不變

2019-09-03 13:02

【即時短評】日本核災區食品問題 下任總統的必修課

2019-09-03 12:38

總統：台灣願遵守國際經貿高標準 盼入CPTPP

2019-09-03 12:32

為何喊兩岸一家親？柯：挑一句習大大講過的話

2019-09-03 12:25

外交部籲北京勿將情勢惡化責任推卸到外力干預

2019-09-03 12:24

【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?

2019-09-03 12:16

美軍可國軍當然也可 蔡英文鼓勵軍人穿軍服上街

2019-09-03 11:58
看更多

熱門文章

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

媽祖被韓國瑜「氣到退駕」？黃創夏酸：郭台銘要負責

2019-09-03 09:42

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費媽祖或任何神明

2019-09-03 11:34

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

韓國瑜民調落後 徐世榮：夫妻倆「毋甘輸贏」兩頭落空

2019-09-03 08:25

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

台灣為何買M1戰車 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

2019-09-03 18:50

綠指老共是最可怕敵人？孫大千：蔡英文撿到四把槍

2019-09-03 09:44

【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?

2019-09-03 12:16

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮

2019-09-03 08:00

藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人

2019-09-03 18:52

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

韓國瑜：國民黨輸恐亡黨 盼退役軍人動員打贏2020

2019-09-03 02:53

參選總統近了？郭台銘大談「我為什麼希望出來」

2019-09-03 12:00

朱學恒：韓國瑜的即興表演 對蔡總統而言是自爆

2019-09-03 12:09

劉世芳點出施政危機 韓國瑜上任三經濟指標衰退

2019-09-03 09:15

張碩文：宋楚瑜想過找柯文哲接班 但柯組黨打消

2019-09-03 10:55

「換瑜」傳言不斷？ 藍議員：國民黨可以去死了

2019-09-03 15:12

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

韓國瑜8日新北造勢會 黨部：侯友宜適當時間挺身而出

2019-09-03 17:02

團結大會化解「換瑜」 韓國瑜大讚吳敦義：最辛苦主席

2019-09-03 21:18

李乾龍爆他表態支持韓國瑜 侯友宜說3次「做該做的事」

2019-09-03 17:26

郭柯王+1？ 柯文哲幕僚：問題在宋楚瑜的兩岸立場

2019-09-03 13:01

侯友宜：韓市長是認識的朋友 朋友間要非常信任

2019-09-03 17:43

3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委

2019-09-03 15:58

李問被質疑憑什麼選馬祖立委 許淑華出手救援

2019-09-03 10:15

陳水扁：身分證應比照護照 發行加註Taiwan兩版本

2019-09-03 08:20

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

換瑜聲基層不安 基隆高喊「支持韓國瑜、絕不換瑜」

2019-09-03 10:49

國民黨議員不敢參加郭台銘行程？嘉市黨部：沒有禁止

2019-09-03 13:44

獨／日本核食輸台 韓國瑜團隊首表態：不可能違反民意

2019-09-03 12:44

郭台銘參選助振興經濟 台中精機董事長：藍綠外另種選擇

2019-09-03 15:53

吳敦義：沒有換瑜計畫 不排除對放話者提告

2019-09-03 10:54

台灣捐款WHO確定中止 外交部：100萬美元繳回國庫

2019-09-03 19:20

郭台銘赴嘉義 參加鐵警李承翰入祀忠烈祠儀式

2019-09-03 08:56

與地方接軌 韓國瑜競總公布新人事

2019-09-03 13:16

蘇貞昌批郭台銘外行講內行話 批韓國瑜只有這幾帖藥方

2019-09-03 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top