蔡政府要調老農津貼 扁抨：一天增不到一個滷蛋的錢

2019-09-04 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



蔡政府要把老農津貼從每月7256元，調高到每月7550元，預定明年1月起發放。前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」批評蔡政府這樣的調整，每月增加294元，換算下來，一天增加約9.8元，不到一顆滷蛋的錢。

陳水扁表示，政府不宜跟老農計較小確幸，老農津貼應提高到一邊一國行動黨主張的每月1萬元才對，而非農委會說的7550元，因為靠天吃飯的老農民一生為台灣賣命，沒有軍公教勞工的退休福利，無法享受有尊嚴的老年生活；他在總統任內提出「增加投資台灣，創造就業機會，平衡城鄉距離，縮短貧富差距」四大施政重點，老農津貼加碼3000元提高到6000元，老人年金3000元的第一次發放，都是關懷弱勢的具體落實。

他表示，他身陷囹圄時仍關注老農津貼是否有再加碼的空間，特別拜託去探望他、當時立法院民進黨團幹事長蔡煌瑯回去後召開記者會，宣示老農津貼應從6000元增加到7000元，當時馬政府也是以CPI（消費者物價指數）精算只能增加300多元，引發為德不足的物議，最後還是跟進民進黨，接受調高1000元到7000元。

扁說，農委會最新精算，又犯了跟馬政府相同的錯誤；目前7256元的老農津貼，預定明年一月調到7550元，只增加294元，一天增加不到一個滷蛋的錢；部分立委倡議老農津貼參考指標由CPI 改為經濟成長率GDP，農委會則表示要修訂「老農津貼暫行條例」，工程浩大，且恐引發不必要的政治爭議。

陳水扁說：「問題是，工程更浩大而且政治爭議更大的一例一休、同婚⋯等，蔡政府還不是照幹！」