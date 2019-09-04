蔡政府要調老農津貼 扁抨：一天增不到一個滷蛋的錢
蔡政府要把老農津貼從每月7256元，調高到每月7550元，預定明年1月起發放。前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」批評蔡政府這樣的調整，每月增加294元，換算下來，一天增加約9.8元，不到一顆滷蛋的錢。
陳水扁表示，政府不宜跟老農計較小確幸，老農津貼應提高到一邊一國行動黨主張的每月1萬元才對，而非農委會說的7550元，因為靠天吃飯的老農民一生為台灣賣命，沒有軍公教勞工的退休福利，無法享受有尊嚴的老年生活；他在總統任內提出「增加投資台灣，創造就業機會，平衡城鄉距離，縮短貧富差距」四大施政重點，老農津貼加碼3000元提高到6000元，老人年金3000元的第一次發放，都是關懷弱勢的具體落實。
他表示，他身陷囹圄時仍關注老農津貼是否有再加碼的空間，特別拜託去探望他、當時立法院民進黨團幹事長蔡煌瑯回去後召開記者會，宣示老農津貼應從6000元增加到7000元，當時馬政府也是以CPI（消費者物價指數）精算只能增加300多元，引發為德不足的物議，最後還是跟進民進黨，接受調高1000元到7000元。
扁說，農委會最新精算，又犯了跟馬政府相同的錯誤；目前7256元的老農津貼，預定明年一月調到7550元，只增加294元，一天增加不到一個滷蛋的錢；部分立委倡議老農津貼參考指標由CPI 改為經濟成長率GDP，農委會則表示要修訂「老農津貼暫行條例」，工程浩大，且恐引發不必要的政治爭議。
陳水扁說：「問題是，工程更浩大而且政治爭議更大的一例一休、同婚⋯等，蔡政府還不是照幹！」
農委會説政府正積極研議，最快明年提案推動修法，期能將老農津貼與國民年金結合，希望農民未來也能有月退金破萬元。對於農委會的這項計畫，陳水扁說，問題是蔡政府要推動的是結合國民年金，繳15年以上的農保保費才能領取，與目前的老農民與老榮民津貼都是社會福利，不用繳15年保費完全不同；老榮民領1萬4000多月的津貼不必繳交15年的保費，為什麼老農民要領萬元卻要繳15年保費？
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