吳敦義韓國瑜今晚互動好 台上擁抱並握緊手喊凍蒜

2019-09-03 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部今天晚上聚集上千名基層幹部在高雄市勞工局大禮堂為國民黨總統提名人韓國瑜和高雄市八位立委提名人舉辦「高雄市勝選二０二０團結大會」，國民黨主席吳敦義專程南下參與，吳敦義與較晚到場的韓國瑜在台上一見面即相互擁抱，吳介紹韓上台時更大聲說「歡迎下任總統」，在場人士立即爆以熱烈的歡呼；最後在場人士高喊「凍蒜」時，吳、韓緊緊握住手。活動結束，韓國瑜並送吳敦義上車離去，自己才坐上車離開。吳、韓用行動粉碎「換瑜」謠言。

吳敦義感謝他有高雄市長的經驗，才有機會當行政院長和副總統；他說，總統職務為是全國服務、造福百姓，如果韓國瑜明年一月十一日順利當選總統，八席立委如果能全上，達到六十席的目標，立委過半，以韓有能力、有意識、有魅力的總統，並有過半的立委，中華民國會進步得更快；請大家讓「老英」下架，這位老英 經濟保一、保二，但差很多，兩岸僵持，國際空間愈來愈小，社會治安也差很多；所以，我們需要清明能幹的總統，有力監督國政、反映民瘼的立委，配合地方議員、村里長，讓高雄和中華民國邁向進步繁榮。

吳韓今晚互動良好，吳敦義比韓國瑜早到場近半小時，他致詞時韓國瑜進場，他即加快速度簡要說明國家要有好的成就，要有清廉有效率的政府，有繁榮進步的經濟，重建公益社會，並且有穩定的兩岸關係。韓國瑜致詞時則強調吳是國民黨歷來最辛苦的黨主席，沒人、沒錢，如用丏幫的說法，吳是九袋長老，他是八袋長老，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺是七袋長老，相當辛苦。

到了高喊凍蒜時，吳、韓兩人都緊握住手，全場大合唱中華民國頌、愛拚才會贏時，吳敦義邊唱邊賣力揮國旗，全神貫注，韓國瑜把麥克風遞給旁邊的幾位立委提名人、議員唱之後，即回站到吳敦義旁邊高唱。