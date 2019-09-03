影／破除「換瑜」傳言 吳敦義挺韓國瑜同台造勢

2019-09-03 21:37 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，國民黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜都共同參加，兩人在台上高喊「勝選」、「全壘打」、還不時手牽手互動熱烈，也破除「換瑜」傳言。