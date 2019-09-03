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影／破除「換瑜」傳言 吳敦義挺韓國瑜同台造勢

2019-09-03 21:37聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，國民黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜都共同參加，兩人在台上高喊「勝選」、「全壘打」、還不時手牽手互動熱烈，也破除「換瑜」傳言。

國民黨主席吳敦義專程南下參與。韓國瑜向在場國民黨員說，2020這是一場選舉中華民國保衛戰，蔡政府3年半來交不出成績單，蔡英文總統身邊「一大堆貪汙亂來的」，蔡總統讓國家走向「台灣危險．人民貧窮」，韓國瑜批民進黨讓台灣變成新三民主義：「民不聊生、民氣可用、民心思變」， 沒看到一個產業對台灣感到有希望，韓表示，三年半來，台灣看不到未來，不知道台灣二千三百萬人要沈到什麼程度，大家害怕、擔心、恐慌，知道二千三百萬人的未來在那裡；蔡執政三年半拿不出成績單，選舉到了，開始散發恐懼，不停挑撥兩岸關係，刺激兩岸關係，藉兩岸關係的緊張換取自己的選票。韓國瑜說2020是中華民國保衛戰，請大家從大愛、大我出發， 沒有私我、小我的情結。最後全場還高唱「中華民國頌」和「愛拚才會贏」，場面十分熱烈。

國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委...
國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，國民黨主席吳敦義（右）與國民黨總統參選人韓國瑜（左二）都前往參加。記者劉學聖／攝影
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國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委...
國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，國民黨主席吳敦義（右）與國民黨總統參選人韓國瑜（左二）都前往參加。記者劉學聖／攝影
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國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委...
國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，國民黨主席吳敦義（右）與國民黨總統參選人韓國瑜（左）都前往參加，支持者高喊勝選。記者劉學聖／攝影
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國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委...
國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，國民黨主席吳敦義（右）與高雄市長韓國瑜（左）一起拉起一選區立委參選人黃韻涵（中）雙手造勢。記者劉學聖／攝影
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國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委...
國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，支持者高喊勝選。記者劉學聖／攝影
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國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委...
國民黨高雄市黨部今晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢，國民黨主席吳敦義（右）與國民黨總統參選人韓國瑜（左二）都前往參加，支持者高喊勝選。記者劉學聖／攝影
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國民黨高雄市黨部昨晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委...
國民黨高雄市黨部昨晚舉辦「2020勝選團結相挺大會」，首度召集8位高雄市區域立委參選人共同造勢。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜2020選舉國民黨吳敦義

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