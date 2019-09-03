是否制定「難民法」？政院：尊重立院審議

2019-09-03 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒日前投書媒體，呼籲台灣政府制定「難民法」。行政院長蘇貞昌今天表示，目前台灣與香港、澳門之間，都有相關法律可以互動、往來，「台灣相關的法律機制運作完備自如」。蘇揆這番回應，被質疑是否不力推「難民法」。行政院發言人Kolas Yotaka補充表示，「難民法」草案已在立法院完成一讀審查，是否完成立法，行政院尊重立法院的審議。

黃之鋒今天搭機訪台，先後拜會時代力量及民進黨，並在台中參與講座，我國是否制定「難民法」也再成話題。

媒體下午追問蘇貞昌，港人希望台灣制定「難民法」幫助那些需要追求民主自由的人，政府卻說「港澳條例」非常完善，會不會被質疑在「騙選票」，利用「反送中」議題，卻沒有做出實質動作？

蘇貞昌仍強調，「我們台灣相關的法律機制，都依照目前運作完備自如」，「我們對香港的關心，就像全世界各國在關心香港的情形一樣，所以我們會依據現有的機制，做最好的應用」。

Kolas晚間表示，「我們從未介入香港的民主運動，但我們高度關注並掌握發生在香港的一切」，有關難民法草案，已經在立法院完成一讀審查，是否完成立法，行政院將尊重立法院的審議。

Kolas並指出，現有的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，以及「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，已針對港人來台有相應規範；若真有任何港人以遭受政治壓迫為由來台請求協助，「我們也將依照我國現有的法規，依不同個案進行妥善處理」。