10月1日前支持香港遊行？林飛帆：民間辦比執政黨適合

2019-09-03 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒等人今到台灣，他呼籲台灣在10月1日中國國慶前，站出來遊行支持香港。民進黨副秘書長林飛帆說，民進黨作為執政黨會持續關切與關注，但發起遊行的話，民間角色比執政黨更適合。

黃之鋒說，誰也不知道中共何時會武力壓迫，但廣東話說「攬炒」，普通話是「魚死網破」，當解放軍來到香港時，到底該怎麼做？他也還不知道；不過香港人75%要求撤回土匪條例，80%要求成立獨立調查委員會，換句話說10個香港人有8個人站在他們這邊。

黃之鋒說，他兩周後去美國華府，希望推動香港人權民主法案，在美國國會通過立法；台灣可以做什麼？他希望10月1日前，台灣社會總動員支持香港，9月以後香港不能申請遊行了，當香港沒有遊行時，最近的地方就是台灣，香港人也會坐飛機來參加。

香港立法會議員朱凱迪說，如果在台灣有100萬人在凱道撐香港，比立10條法案的效果更強大，北京不怕100萬美國人支持香港，但有100萬台灣人支持香港，北京會重新思考如何對待香港，在10月1日前的表態很重要。

現場民眾問林飛帆，民進黨或蔡政府會主導、號召民眾走上街頭支持香港嗎？林飛帆說，黃之鋒等人今天到台灣，第一站與6、7個民間NGO對談，也跟時代力量、民進黨對談，希望爭取更多民間支持與動員。