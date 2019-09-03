撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高鐵列車今天拾獲一只登機箱，打開清點發現有300萬元現金，追查後發現失主是民進黨立委陳明文。有「雲林網紅菜農」、「大砲菜農」封號的林佳新今天在臉書大酸，看到這則報導，才知道小英總統身邊的人多麼愛台灣，為了標榜和中國大陸不一樣，連一般銀行匯兌都不願使用。才知道大家頂多買珍珠奶茶給小孩喝，陳卻直接幫忙開珍珠奶茶店。才知道小英身邊紅人多麼親力親為。以前人家用行李箱裝現金去送給扁嫂，陳則是親自裝錢去送給兒子，絕不假手他人。

林佳新說，2008年陳明文委員被收押後的保釋金是300萬，如今讓世人感受他偉大父愛的珍奶金也是300萬。換句話說，300還真的是陳的Lucky number。

林佳新今天在臉書以「感人的父愛」大酸陳明文，林表示，看完這則報導，他才發現自己長期生活在雲林鄉下，真的如同井底之蛙，都不知道外面的世界有多大。原來在菲律賓開家珍奶店需要台幣300萬，比在台灣開店還貴好幾倍。原來台灣已經落後菲律賓了。

林佳新說，看完這則報導，也才知道小英總統身邊的人是多麼愛台灣。為了標榜台灣和中國大陸不一樣，不但嘲笑人家微信紅包、支付寶轉帳真的沒什麼，甚至連一般的銀行匯兌都不願意使用。300萬，直接拿現金。陳委員對兒子的愛，都深深隱藏不外露，連銀行都不會知道。