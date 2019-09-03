香港眾志秘書長黃之峰來台 柯文哲：不避諱見他

相關新聞
撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金2019-09-03 20:27
是否制定「難民法」？政院：尊重立院審議2019-09-03 21:35
10月1日前支持香港遊行？林飛帆：民間辦比執政黨適合2019-09-03 21:21
蔡總統臉書追憶蔡同榮 「沒有私心的人」2019-09-03 20:43
黃之鋒：台灣支持香港會給北京壓力2019-09-03 20:20
蘇揆：郭台銘投資中國那麼多 應兌現投資台灣2019-09-03 20:13
媒體是社會公權力 柯文哲：不是老闆展示的棍棒2019-09-03 19:36
黃之鋒：盼台灣在10月1日前遊行聲援香港2019-09-03 19:28
是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人2019-09-03 19:19
世界選舉機關協會召開大會 中選會連任執行委員2019-09-03 19:01
黨政人士：因應港人求援 台灣有機制有準備2019-09-03 18:46
影／黃之鋒拜會時力 盼台灣10月1日前上街挺香港2019-09-03 18:24
高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金2019-09-03 18:17
遭質疑白色力量 侯友宜：我最重要是市民力量2019-09-03 18:13
民進黨：支持政府針對港澳條例法治措施 進行強化2019-09-03 17:46
台灣沒難民法 台權會：應儘速立法2019-09-03 17:33
撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了2019-09-03 17:33
選前老農津貼再成話題 陳水扁喊出應加碼到一萬元2019-09-03 17:29
影╱黃之鋒拜會民進黨 盼台灣人聲援2019-09-03 17:27
高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？2019-09-03 16:49
不制定難民法騙選票？蘇貞昌：台灣法律機制完備自如2019-09-03 16:48
中秋節之後 立法院9月17日開議2019-09-03 16:29
影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓2019-09-03 15:51
黃之鋒訪時力 盼台灣10月1日前發起遊行聲援香港2019-09-03 15:48
影／黃之鋒訪時力 盼台灣民眾10月1日站出相挺2019-09-03 15:45
影／組黨惹怒宋楚瑜白橘合作破局？柯文哲駁：沒有破局2019-09-03 15:05
表揚殉職警薛定岳 侯友宜：尊重家屬辦理入祠2019-09-03 14:48
觀察站／日本核災區食品問題 下一任總統必修課2019-09-03 14:32
時力：應將「難民法」列第一優先法案2019-09-03 14:08
藍再質疑高雄氣爆善款用途 綠委：抹黑伎倆2019-09-03 13:31
影／挑戰最藍選區 李問：馬祖意識形態不是一成不變2019-09-03 13:02
【即時短評】日本核災區食品問題 下任總統的必修課2019-09-03 12:38
總統：台灣願遵守國際經貿高標準 盼入CPTPP2019-09-03 12:32
為何喊兩岸一家親？柯：挑一句習大大講過的話2019-09-03 12:25
外交部籲北京勿將情勢惡化責任推卸到外力干預2019-09-03 12:24
【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?2019-09-03 12:16
美軍可國軍當然也可 蔡英文鼓勵軍人穿軍服上街2019-09-03 11:58
高雄氣爆善款成陳菊小金庫？ 藍委籲檢調儘速調查2019-09-03 11:54
組黨惹腦了宋楚瑜？柯文哲：會找時間拜訪宋2019-09-03 11:53
熱門文章
高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？2019-09-03 16:49
媽祖被韓國瑜「氣到退駕」？黃創夏酸：郭台銘要負責2019-09-03 09:42
韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費媽祖或任何神明2019-09-03 11:34
選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」2019-09-03 14:56
韓國瑜民調落後 徐世榮：夫妻倆「毋甘輸贏」兩頭落空2019-09-03 08:25
撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了2019-09-03 17:33
高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金2019-09-03 18:17
郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」2019-09-03 15:19
蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮2019-09-03 08:00
綠指老共是最可怕敵人？孫大千：蔡英文撿到四把槍2019-09-03 09:44
【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?2019-09-03 12:16
台灣為何買M1戰車 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」2019-09-03 18:50
新聞眼／宣戰！郭台銘打蔡…邊緣化韓國瑜2019-09-02 23:56
新任駐美軍事代表團長 出身維吉尼亞軍校2019-09-02 23:00
陸上大戰難免？國軍大規模增購反戰車飛彈2019-09-02 22:02
朱學恒：韓國瑜的即興表演 對蔡總統而言是自爆2019-09-03 12:09
參選總統近了？郭台銘大談「我為什麼希望出來」2019-09-03 12:00
韓國瑜：國民黨輸恐亡黨 盼退役軍人動員打贏20202019-09-03 02:53
是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人2019-09-03 19:19
藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人2019-09-03 18:52
影／郭台銘搭高鐵夜宿嘉義 疑參加李承翰入祀忠烈祠2019-09-03 00:19
劉世芳點出施政危機 韓國瑜上任三經濟指標衰退2019-09-03 09:15
郭台銘向蔡英文下戰帖 願辯論台灣的未來2019-09-02 23:47
張碩文：宋楚瑜想過找柯文哲接班 但柯組黨打消2019-09-03 10:55
「換瑜」傳言不斷？ 藍議員：國民黨可以去死了2019-09-03 15:12
郭柯王+1？ 柯文哲幕僚：問題在宋楚瑜的兩岸立場2019-09-03 13:01
3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委2019-09-03 15:58
撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金2019-09-03 20:27
灘岸殲敵！ 國軍大舉購入反戰車飛彈2019-09-03 00:25
侯友宜：韓市長是認識的朋友 朋友間要非常信任2019-09-03 17:43
韓國瑜8日新北造勢會 黨部：侯友宜適當時間挺身而出2019-09-03 17:02
李問被質疑憑什麼選馬祖立委 許淑華出手救援2019-09-03 10:15
李乾龍爆他表態支持韓國瑜 侯友宜說3次「做該做的事」2019-09-03 17:26
陳水扁：身分證應比照護照 發行加註Taiwan兩版本2019-09-03 08:20
換瑜聲基層不安 基隆高喊「支持韓國瑜、絕不換瑜」2019-09-03 10:49
韓批黨「若換瑜是腦袋進水」酸郭沒人敢黑他2019-09-02 23:44
獨／日本核食輸台 韓國瑜團隊首表態：不可能違反民意2019-09-03 12:44
吳敦義：沒有換瑜計畫 不排除對放話者提告2019-09-03 10:54
影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓2019-09-03 15:51
國民黨議員不敢參加郭台銘行程？嘉市黨部：沒有禁止2019-09-03 13:44
留言