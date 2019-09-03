香港眾志秘書長黃之峰來台 柯文哲：不避諱見他

2019-09-03 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長、民眾黨主席柯文哲。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 香港反送中抗議持續進行，香港眾志秘書長黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉今搭機訪台。

台北市長柯文哲晚間接受《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪時，被問到柯文哲身為第三勢力、白色力量，若有機會，會想見黃？柯文哲說，聊一聊對他來說沒什麼問題。

主持人問柯，黃之峰來了，國民黨不會見他，但民進黨可能搶著見，柯文哲說，聊一聊對他來說沒什麼問題，就 當成是急診室的醫生，來就每一個都看，他是不會忌諱，老實講，黃來也是有人帶，但有機會見，不會避諱。