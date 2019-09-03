黃之鋒：台灣支持香港會給北京壓力

2019-09-03 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒今晚在台中參與講座，黃之鋒說，台灣、香港同樣面對北京，香港的抗議有台灣支持，會讓北京有更大壓力，如果不是明年初台灣的總統大選，北京對香港的壓迫會更嚴重。

交通部長林佳龍成立的光合基金會，今晚邀請黃之鋒、香港立法會議員朱凱迪與學聯前副秘書長岑敖暉，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」講座，民進黨副秘書長林飛帆也到場與談。

黃之鋒說，他今年5月第三次坐牢，6月9日在獄中看電視，看到有100萬人上街反送中，在過去遊行頂多3、5千人或上萬人，結果有100萬人在香港回歸後上街頭，他卻在監獄裡「為什麼我在坐牢？」

黃之鋒說，他在6月17日出獄，正好是200萬人上街遊行的隔天，當時紐約、倫敦、東京各地都有抗議活動支持香港，但最讓他感動的，就是台灣有1萬人站出來支持香港，這是香港以外人數最多的抗議行動。

黃之鋒說，香港與台灣都面對北京壓迫，台港是命運共同體，過去常說「今天香港、明天台灣」，意思是在北京壓迫下，香港之後，下一個就是台灣；台港同樣面對北京，香港有台灣朋友支持，會讓北京有更大壓力。