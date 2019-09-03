2020選不選？ 柯文哲：我現在能量沒這麼強
台北市長柯文哲晚間接受《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪，柯文哲被問到，會不會自己出來選？柯文哲說，他現在的能量沒有這麼強，「我們是精品店」，革命要過半，不願犧牲價值去擴張，但4年後？柯說，能量一定比現在更強，一步步去做，改變台灣政治文化。
對於2020，柯文哲若確定不出來選，但被問到綠營如果繼續執政，他如何經營民眾黨？柯說，就盡力吧，當醫生不是每個人都救得回來，看立法院有幾席，他希望三黨不過半。至少還可以用槓桿，國會不會亂七八糟，所以心存善念、盡力而為，做多少算多少。
柯文哲說，他是悲觀進取者，他覺得小英總統對大陸太嗆聲，連任不好回頭，兩岸關係怎麼解決？大陸很愛面子 。至於會不會希望藍軍贏？ 柯文哲說，若當初藍軍推出比較像樣的人，他不講話，但「天啊! 韓國瑜」
主持人問柯，既然不希望小英連任，又不希望藍營贏，不就是第三勢力？柯文哲說，看台灣有沒有第三個選擇，至於鴻海創辦人郭台銘可以？ 柯說，郭要自立自強，就是要去說服，他還是有缺點，在大陸員工，郭如何說服台灣民眾，他不會被大陸掐住。至於這方面有沒有跟郭交換意見 ？柯說，有啦，但後來發現，郭在美國威斯康辛的投資也是問題，答應人家如何兌現？
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