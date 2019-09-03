2020選不選？ 柯文哲：我現在能量沒這麼強

2019-09-03 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲晚間接受《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪，柯文哲被問到，會不會自己出來選？柯文哲說，他現在的能量沒有這麼強，「我們是精品店」，革命要過半，不願犧牲價值去擴張，但4年後？柯說，能量一定比現在更強，一步步去做，改變台灣政治文化。

對於2020，柯文哲若確定不出來選，但被問到綠營如果繼續執政，他如何經營民眾黨？柯說，就盡力吧，當醫生不是每個人都救得回來，看立法院有幾席，他希望三黨不過半。至少還可以用槓桿，國會不會亂七八糟，所以心存善念、盡力而為，做多少算多少。

柯文哲說，他是悲觀進取者，他覺得小英總統對大陸太嗆聲，連任不好回頭，兩岸關係怎麼解決？大陸很愛面子 。至於會不會希望藍軍贏？ 柯文哲說，若當初藍軍推出比較像樣的人，他不講話，但「天啊! 韓國瑜」