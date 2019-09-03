黃之鋒：盼台灣在10月1日前遊行聲援香港

2019-09-03 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒等人今到台灣，晚間在台中舉行講座。黃之峰會前受訪說，他希望台灣社會總動員，聲援香港的民主，現在香港不能申請遊行了，他建議在10月1日中國國慶前，台灣能有抗議總動員來支持香港。

黃之鋒強調，他不會組織，只是公開期望與呼籲，希望台灣民間社會可以支持香港；他接下來也會訪問德國與美國，爭取國際支持。

黃之鋒與香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉晚間抵達台中，參加交通部長林佳龍成立的光合基金會的有光講座，主題為「香港怎麼了，台灣怎麼辦」，由民進黨副秘書長林飛帆主持。

黃之鋒說，這次來台灣，與不同黨派交流，不管執政黨或在野黨，不只跟特定政黨交流，希望透過這次訪問，聆聽到不同黨派對香港問題的看法，與不同政治人物的交流會持續下去。

黃之鋒說，他希望全台灣社會總動員，聲援香港的民主，現在香港不能申請遊行，需要不只是台灣，包含日本、韓國等國家一起努力；他建議在10月1日前，台灣有個抗議總動員的行動。黃之鋒強調，他不會組織，這是他公開的期望與呼籲，希望台灣民間社會支持香港。

黃之鋒說，香港是國際城市，作為亞洲金融中心，未來的局勢不只影響香港，也會影響到東亞地區的穩定，面對中共的霸凌，盼透過不同國家的表態尋求支持，未來也將到訪德國跟美國，盼獲得國際社會支持。