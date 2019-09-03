是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲晚間接受《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪，談到從政初衷，對於柯文哲曾說自己是墨綠，但到現在和綠營卻愈來愈遠。對此，柯文哲說，「我還是綠營的，底色沒有改變」，柯還說，「我們這種228家族」，就很討厭外省人，家族在言談之間，還是綠底的。

柯文哲也說， 但當台北市長後，發現比較容易跳過去，因為當醫生有關係，病人送來，不能問他「你國民黨、還是民進黨」，不能國民黨來的就不打麻藥，不可能嘛，後來當市長，不管是國民黨、民進黨議員，只要他認為講得有道理，就會幫忙做，不會因為黨籍關係，選民服務就去擋，當醫生沒有分藍、綠，當市長沒有分國民黨、民進黨。柯文哲說，後來國民黨議員都說，「哇，你比郝龍斌還好拜託。」

柯文哲說自己的底色是綠色？主持人問柯，和蔡英文在台灣價值辯論 ，還有粉絲退粉，現在綠營支持者投向蔡英文，柯文哲說，這種本省228家庭，本來就有意識形態，但他去美國，國務院也問他這個題目，他說，不能說統一就可以貪汙，不是講台獨就可以亂七八糟， 「愛台灣不是你定義的」，「照你的方法」，不照就不是愛台灣， 「Ｋ得你滿頭包」。

柯文哲說，他問小英台灣價值為何，為何答不出來什麼？她說維護民主自由？拜託! 誰不是？要台灣主體性，這不是更廢話？在台灣誰不是有主體性，至於台灣要安全？這不是屁話嗎，誰不注重，「講出來都是屁話」。