影／黃之鋒拜會時力 盼台灣10月1日前上街挺香港
香港反送中抗爭延燒三個月，民眾與港府衝突日益加劇，特首林鄭月娥更傳出有意在中國大陸國慶10月1日之前，推出緊急法，依據現行法律第241章《緊急情況規例條例》，一旦特首及行政會議認定情況緊急、公共安全受到危害，可繞過立法會，自行訂立「合乎公眾利益」的規例，有如台灣的戒嚴時期，以抑制反送中運動，香港民眾擔憂不已。今(3)日上午，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪及學聯前副秘書長岑敖暉搭機抵台，希望台灣不論體制內、外，舉國上下都能發起活動應援香港。
黃之鋒抵台後，先在下午兩點拜會時代力量，會後與黨主席徐永明及立委黃國昌召開記者會，向外界闡述目前香港局勢，黃之鋒表示，以前大家都說「今日香港 明日台灣」，但對他來說最理想的是「今日台灣，明日香港」，期盼香港未來可以像台灣一樣，是個有民主自由的地方。更向台灣喊話，希望10月1日前能發起街頭行動，表達對港的支持；議員朱凱迪也表示，「這是一場香港、台灣人都要一起參加的戰爭」，就算中共禁止了香港的示威，但阻止不了全世界跟港人站在一起的心。
另外針對林鄭月娥或將動用緊急法控制局面，徐永明表示，台灣應該予以關切，這是人權社會所不能允許的。黃國昌則針對救助港人，提出盡快修訂難民法，再加上「港澳關係條例」的準用，雙管齊下幫助香港人民，如果相關院會覺得現在修難民法有些疑慮，那至少要將港澳關係條例裏面第18條中不足的地方盡速補足。
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