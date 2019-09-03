高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



高鐵北上列車今天早上拾獲一個登機箱，打開經清點後竟然有300萬元現金，高鐵追查後發現失主是民進黨嘉義縣重量級資深立委陳明文； 陳明文妻子廖素惠說，這筆錢是拿給么兒陳政廷的創業資金； 陳政廷說，這筆錢是到菲律賓開珍珠奶茶店的創業資金。

廖素惠說，27歲么兒政廷拿錢要採購製作珍珠奶茶設備，與朋友到菲律賓合夥作生意，還好裝錢的登機箱被撿到，失而復得，天下父母心，么兒讓她和丈夫擔心牽掛，她和丈夫對孩子管教態度不同，不贊成拿錢給么兒與朋友出國做生意，擔心么兒受騙。

陳政廷說，行李遺失讓大家關心，實在非常抱歉，首先感謝台灣高鐵及警方協助尋回行李箱，但部分媒體對這件事情描述與事實並不相符，「這2年我因緣際會前往菲律賓當地台商工作，在菲律賓這段時間讓我產生了創業的想法，日前父親到菲律賓探視我，在逛街時候，我們感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，我們討論後，爸爸決定讓我投資，支持我在菲律賓開台灣珍珠奶茶店！讓台灣珍奶南進。

今天遺失的現金，是這幾天我回台灣時，請爸爸向媽媽拿的，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，最後謝謝大家的關心與指教，希望在我的努力之下，台灣珍奶的新南進能夠更加順利，我希望媽媽能看到我的努力，有天能從反對轉而支持我，以我為傲！」

陳明文夫妻生育2男1女，長子陳冠廷現任台北市政府副發言人，與日本籍妻子結婚生子； 老二女兒出國留學 ；小兒子陳政廷大學畢業，後考取研究所，但未完成學業，服完兵役後出社會，計畫與朋友到菲律賓合夥作珍珠奶茶生意，廖素惠為管教么兒政廷子煩憂，希望小兒子記取這次教訓。