遭質疑白色力量 侯友宜：我最重要是市民力量

2019-09-03 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜預計8日到新北造勢，新北市長侯友宜強調以市政為優先，引發商發院商業政策所長杜震華在臉書發文，指侯友宜是「白色力量」。對此，侯友宜今天被問及此事，他說，「我最重要是市民力量，我沒什麼力量，我的力量是來自市民的要求、期待。」