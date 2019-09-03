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民進黨：支持政府針對港澳條例法治措施 進行強化

2019-09-03 17:46聯合報 記者林敬殷╱即時報導

香港眾志黃之鋒（右）等三人下午前往民進黨拜會，隨後三人與民進黨秘書長羅文嘉（左）...
香港眾志黃之鋒（右）等三人下午前往民進黨拜會，隨後三人與民進黨秘書長羅文嘉（左）一起舉行記者會。記者鄭超文／攝影
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香港眾志秘書長黃之鋒、香港立法會議員朱凱迪及學聯前副秘書長岑敖暉下午拜會民進黨，民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨會在必要時刻提供必要協助和支持；現有法律有一定空間和工具，會盡可能提供相關協助，也支持政府針對「港澳條例」等相關法治措施進行強化，以利在未來緊急狀況需要來協助香港人民。

對於黃之鋒等人期盼台灣能在十月一日中國國慶前發起活動聲援香港反送中活動，林飛帆說，香港朋友提出希望台灣民間社會能在10月1日前發起和香港相互呼應的行動，他們希望民間團體能有更多角色，在黨的部分，民進黨對於未來民間發動任何聲援香港的活動，都會關注，也會支持民間任何自發性聲援香港的活動。

有媒體提及，有學者建議政府對於暴力毆打民眾的港警給予禁止入台、凍結在台資產，民進黨秘書長羅文嘉說，站在台灣社會或民進黨的角度，比較關注的是如何提供香港朋友提供聲援和支援，給香港朋友最大的力量做他們的後盾，這是他們目前最關心的問題，至於媒體提到的部分，他們還沒有討論到，如何對香港朋友及其問題提供聲援是最主要的。

民進黨主席卓榮泰、羅文嘉及林飛帆今天與黃之鋒等人會面，在會面後舉行記者會，林飛帆代表民進黨發表四點說明，他表示，他們都認知到香港問題其實是一個國際問題，也同時是人權問題，他們相信包括台灣在內的國際社會都已經高度理解，一國兩制的崩解是一個極大的政治危機，香港朋友正在國際社會不停地奔走，遊說國際社會支持香港人民的訴求，台灣作為一個民主國家，民主進步黨作為一個民主政黨，跟其他國際民主社會成員都共同表達對香港的關心，也都會在必要時刻提供必要協助和支持。

林飛帆說，經過這次談話讓我們更清楚香港的第一線的樣貌，有關於緊急法的啟用，這將如同戒嚴，民進黨嚴正關切香港政府關於緊急法的動用，他們雙方都意識到，香港的情勢並不只是傳言中指出香港政府可能啟動緊急法，這或許已經不是啟不啟用，零或一的問題，而是香港政府現在此刻恐怕已經是有計畫進行沒有頒布緊急法的準緊急狀態，他們共同希望在香港活動的所有人注意到人身安全，呼籲台灣人民對香港局勢有更多關注和關心。

林飛帆表示，這次到訪的香港朋友也相當關注中國近期對台灣大選的干預措施，包括阻斷自由行、減少觀光客等打壓的措施。香港朋友也提到，在未來香港11月區域會選舉，也擔心中共也有同樣的干預措施。他們共同呼籲國際社會，一起支持台灣跟香港在民主、人權、法治上的發展，也共同呼籲中國停止擴大對台灣、香港的持續打壓。

林飛帆也說，香港朋友在未來如果遭遇到緊急狀況，需要台灣協助支援部分，「我們也有共同認知，現有法律有一定空間和工具，我們會盡可能提供相關協助，以解決問題為導向來幫助和協助香港人。我們也支持政府針對『港澳條例』等相關法治措施進行強化，以利在未來緊急狀況需要來協助香港人民。」

香港民進黨林飛帆黃之鋒

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