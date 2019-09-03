親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
政治
軍事
綜合

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

選前老農津貼再成話題 陳水扁喊出應加碼到一萬元

2019-09-03 17:29聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

前總統陳水扁今天下午到屏東縣萬巒鄉參加簽書會，喊出老農津貼應該加碼到一萬元。記者...
前總統陳水扁今天下午到屏東縣萬巒鄉參加簽書會，喊出老農津貼應該加碼到一萬元。記者翁禎霞／攝影
分享
<前總統陳水扁今天下午到屏東縣萬巒鄉參加簽書會，喊出老農津貼應該加碼到一萬元，他說到老農津貼原本只有3000元，後來可以加到7千元，是他在「龜山進修時」，透過當時的民進黨立院黨團幹事長對外喊出的，如今政府宣布明年起從7256元加碼到7555元，只加了294元，平均一天不到10元，「連一顆滷蛋都買不起」，連他看不下去，至少應加碼到一萬元，他說自己現在加減可以奔走，絕對會為農民爭取到底。

老農津貼明年元旦調漲，日前農委會最新精算出爐，目前每月7256元的老農津貼，預計明年一月可調到7550元，前總統陳水扁今天到屏東簽書時，雖不提政治，但他主動提到老農津貼的由來，一邊批評現在的政府太沒有誠意，一邊強調自己「即使在失去自由期間，仍然想到大家」。

他說，當年的老農津貼是由民進黨立委「耀伯」戴振耀所推動，才開始有了3000元，但一直到他上任後，老農津貼才從3000元一路跳到6000元，2011年他人已在「龜山進修」，他仍請當時的民進黨立院黨團幹事長蔡煌瑯喊出加碼到7000元，雖然當時的馬政府未在第一時間同意，但在老農的抗議聲中，老農津貼最後加碼到7256元。

陳水扁說，這幾天又有媒體報導，現在的政府準備把老農津貼加碼到7550元，也就是加碼294元；阿扁調侃說，聽起來不錯，但是仔細算起來平均一天加不到10元，連一顆滷蛋都買不起。

他說他認為老農津貼應該加碼到1萬元才對；此話一出，立刻引來在場民眾熱掌聲，他說自己近來透過臉書或電視節目都在鼓吹加碼到1萬元，他並說自己現在加減可以奔走，絕對會替大家爭取到底。

最後他仍不忘補一句扁式台語口頭禪：「好不好」？讓在場觀眾跟著喊「好」，老扁迷笑得更開了。!--@IMAGE_6771572_CENTER@-->

前總統陳水扁今天下午到屏東縣萬巒鄉參加簽書會，喊出老農津貼應該加碼到一萬元。記者...
前總統陳水扁今天下午到屏東縣萬巒鄉參加簽書會，喊出老農津貼應該加碼到一萬元。記者翁禎霞／攝影
分享

民進黨陳水扁農民

相關新聞

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

黨政人士：因應港人求援 台灣有機制有準備

2019-09-03 18:46

影／黃之鋒拜會時力 盼台灣10月1日前上街挺香港

2019-09-03 18:24

遭質疑白色力量 侯友宜：我最重要是市民力量

2019-09-03 18:13

民進黨：支持政府針對港澳條例法治措施 進行強化

2019-09-03 17:46

台灣沒難民法 台權會：應儘速立法

2019-09-03 17:33

影╱黃之鋒拜會民進黨 盼台灣人聲援

2019-09-03 17:27

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

不制定難民法騙選票？蘇貞昌：台灣法律機制完備自如

2019-09-03 16:48

中秋節之後 立法院9月17日開議

2019-09-03 16:29

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

黃之鋒訪時力 盼台灣10月1日前發起遊行聲援香港

2019-09-03 15:48

影／黃之鋒訪時力 盼台灣民眾10月1日站出相挺

2019-09-03 15:45

影／組黨惹怒宋楚瑜白橘合作破局？柯文哲駁：沒有破局

2019-09-03 15:05

表揚殉職警薛定岳 侯友宜：尊重家屬辦理入祠

2019-09-03 14:48

觀察站／日本核災區食品問題 下一任總統必修課

2019-09-03 14:32

時力：應將「難民法」列第一優先法案

2019-09-03 14:08

藍再質疑高雄氣爆善款用途 綠委：抹黑伎倆

2019-09-03 13:31

影／挑戰最藍選區 李問：馬祖意識形態不是一成不變

2019-09-03 13:02

【即時短評】日本核災區食品問題 下任總統的必修課

2019-09-03 12:38

總統：台灣願遵守國際經貿高標準 盼入CPTPP

2019-09-03 12:32

為何喊兩岸一家親？柯：挑一句習大大講過的話

2019-09-03 12:25

外交部籲北京勿將情勢惡化責任推卸到外力干預

2019-09-03 12:24

【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?

2019-09-03 12:16

美軍可國軍當然也可 蔡英文鼓勵軍人穿軍服上街

2019-09-03 11:58

高雄氣爆善款成陳菊小金庫？ 藍委籲檢調儘速調查

2019-09-03 11:54

組黨惹腦了宋楚瑜？柯文哲：會找時間拜訪宋

2019-09-03 11:53

柯文哲討厭新潮流？綠議員：柯文哲想獲非新系綠營支持

2019-09-03 11:47

組黨惹惱宋楚瑜？ 柯文哲：再找時間拜訪一下

2019-09-03 11:35

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費媽祖或任何神明

2019-09-03 11:34

影／郭台銘拜會嘉義市副議長蘇澤峰 大談經濟發展

2019-09-03 11:31

張碩文：宋楚瑜想過找柯文哲接班 但柯組黨打消

2019-09-03 10:55

Q版小英VS圓版小英 總統自嘲下巴畫太圓..其實比較像他

2019-09-03 10:44

九三軍人節 蔡英文出席忠烈祠秋祭

2019-09-03 10:36

影／吳敦義：不會重蹈換柱覆轍

2019-09-03 10:30

總統：看到軍人穿軍服上街 盼國人給個加油

2019-09-03 10:27

李問被質疑憑什麼選馬祖立委 許淑華出手救援

2019-09-03 10:15

綠指老共是最可怕敵人？孫大千：蔡英文撿到四把槍

2019-09-03 09:44
看更多

熱門文章

媽祖被韓國瑜「氣到退駕」？黃創夏酸：郭台銘要負責

2019-09-03 09:42

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費媽祖或任何神明

2019-09-03 11:34

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

韓國瑜民調落後 徐世榮：夫妻倆「毋甘輸贏」兩頭落空

2019-09-03 08:25

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

聯誼同樂橋段太辣？ 資通電軍指揮部一主官遭調職

2019-09-02 19:13

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮

2019-09-03 08:00

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

新聞眼／宣戰！郭台銘打蔡…邊緣化韓國瑜

2019-09-02 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top