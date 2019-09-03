選前老農津貼再成話題 陳水扁喊出應加碼到一萬元

2019-09-03 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



前總統陳水扁今天下午到屏東縣萬巒鄉參加簽書會，喊出老農津貼應該加碼到一萬元。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook <前總統陳水扁今天下午到屏東縣萬巒鄉參加簽書會，喊出老農津貼應該加碼到一萬元，他說到老農津貼原本只有3000元，後來可以加到7千元，是他在「龜山進修時」，透過當時的民進黨立院黨團幹事長對外喊出的，如今政府宣布明年起從7256元加碼到7555元，只加了294元，平均一天不到10元，「連一顆滷蛋都買不起」，連他看不下去，至少應加碼到一萬元，他說自己現在加減可以奔走，絕對會為農民爭取到底。

老農津貼明年元旦調漲，日前農委會最新精算出爐，目前每月7256元的老農津貼，預計明年一月可調到7550元，前總統陳水扁今天到屏東簽書時，雖不提政治，但他主動提到老農津貼的由來，一邊批評現在的政府太沒有誠意，一邊強調自己「即使在失去自由期間，仍然想到大家」。

他說，當年的老農津貼是由民進黨立委「耀伯」戴振耀所推動，才開始有了3000元，但一直到他上任後，老農津貼才從3000元一路跳到6000元，2011年他人已在「龜山進修」，他仍請當時的民進黨立院黨團幹事長蔡煌瑯喊出加碼到7000元，雖然當時的馬政府未在第一時間同意，但在老農的抗議聲中，老農津貼最後加碼到7256元。

陳水扁說，這幾天又有媒體報導，現在的政府準備把老農津貼加碼到7550元，也就是加碼294元；阿扁調侃說，聽起來不錯，但是仔細算起來平均一天加不到10元，連一顆滷蛋都買不起。

他說他認為老農津貼應該加碼到1萬元才對；此話一出，立刻引來在場民眾熱掌聲，他說自己近來透過臉書或電視節目都在鼓吹加碼到1萬元，他並說自己現在加減可以奔走，絕對會替大家爭取到底。