新身分證為何中央印製廠直接得標？蘇貞昌：像印新台幣

2019-09-03 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院宣布明年10月換發新式數位身分證，但有媒體報導，原訂今年10月公開招標，卻在6月祕密改為限制性招標，直接由中央印製廠得標。內政部今天回應表示，完全符合政府採購法規定。行政院長蘇貞昌也說，「新的身分證非常重要，就像新台幣一樣」，「相信中央印製廠會把新的身分證為全體國人做最好的服務，我們也這樣要求」。

蘇貞昌今天下午出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會，會前接受媒體堵訪。媒體詢問，根據媒體報導，新式身分證招標改為限制性招標之後給中央印製廠，但中央印製廠後來又再外包給特定廠商，是不是有圖利特定廠商的情況？

蘇貞昌表示，「新的身分證非常重要，就像新台幣一樣，所以我們把身分證交給中央印製廠，是以印製新台幣，不但要品質好，而且還要防止有任何的資安疑慮，所以我們相信中央印製廠會把新的身分證為全體國人做最好的服務，我們也這樣要求」。

蘇貞昌日前核定內政部「數位身分識別證─新一代國民身分證換發計畫」，確定從明年10月起換發「國民身分證」與「自然人憑證」結合的「數位身分識別證（New eID）」，預計2023年3月全部換完，總經費約為48億元。8月22日行政院會當天，蘇貞昌即感謝央行（中央印製廠）承擔製卡作業的重責大任，還指示「請特別重視相關安全防護工作，如需增加警力戒護，請內政部全力支援」。

針對有媒體質疑中央印製廠未經公開招標程序，即取得印製數位身分識別證(New eID)標案，內政部稍早發布新聞稿澄清，依政府採購法第22條第1項第2款規定，機關辦理公告金額以上之採購，屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適替代標者，得採限制性招標。