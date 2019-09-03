高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



高鐵北上列車今早拾獲一個登機箱，打開經清點後竟然有300萬元現金，對此高鐵追查後發現失主是民進黨立委陳明文，不過陳明文國會辦公室對此不願回應。