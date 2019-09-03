不制定難民法騙選票？蘇貞昌：台灣法律機制完備自如

2019-09-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒今天搭機訪台。黃之鋒日前投書媒體，呼籲台灣政府制定「難民法」。行政院長蘇貞昌今天表示，目前與香港、澳門之間，都有相關法律可以互動、往來，並且都可以好好運作。媒體追問，是否進一步立法？蘇貞昌仍強調，「台灣相關的法律機制運作完備自如」，會依現有機制作最好的應用。

蘇貞昌今天下午出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會，會前接受媒體堵訪。媒體詢問，黃之鋒現在來到台灣，他希望台灣可以制定「難民法」，但蘇揆先前提到台灣的法律還滿完整，國民黨立委卻認為，民進黨在立法院新會期並沒有把「難民法」列入優先法案，是不是藉「反送中」來增加自己的選情？

蘇貞昌表示，追求自由民主是基本人權，香港人民向中國所要求的，不過是希望中國兌現其所承諾「一國兩制50年不變」的諾言，現在看到香港人民被任意毆打、逮捕，連坐在車廂裡面的乘客跪地哀求，都還不可免。

「我們看到香港人民這樣在追求自由民主，我們非常地關心，跟香港、澳門之間，我們也都有相關法律可以互動、往來，並且都可以好好運作。」蘇貞昌說，「我們台灣今天也從香港的情形看出來，我們更堅守主權，更維護民主自由，更關心香港民主自由，也會依據現有的法律與機制來運作。」

媒體追問，港人希望台灣制定「難民法」幫助那些需要追求民主自由的人，政府卻說「港澳條例」非常完善，會不會被質疑在「騙選票」，利用「反送中」議題，卻沒有做出實質動作？