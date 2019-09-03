影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市旗山溪洲地區被稱為「綠」到出汁，但高雄市長韓國瑜今午前往當地已250年歷史的鯤洲宮參拜，仍有不少在地民眾出面相挺，其中曾任青果社主席的呂姓蕉農，還高呼「總統好」，他表示，旗山的香蕉今年若沒有韓市長幫忙，不可能買到那麼好的價錢。

旗山溪洲地區多都支持民進黨，韓國瑜此行，被視為直搗綠營拔樁。下午2點左右，他在立委參選人王玲嬌及高雄市議員林義迪、鍾易仲陪同下到鯤洲宮參拜，由鯤洲宮主委柯正派出面接待，現場有不少死忠韓粉，穿國旗裝、高舉國旗到場支持。韓國瑜人一到，凍蒜聲即此起彼落，為他加油打氣。

溪洲地區一帶，居民長壽，鯤洲宮歷史悠久，廟前還有一棵清朝嘉慶年間的老榕，讓韓國瑜留深刻印象，他逐一與廟埕的長輩握手致意，有位長輩半開玩笑對他說，「所有來拜朝的市長，你最準時」。

韓離去前，韓粉高喊加油、凍蒜，呂姓蕉農喊得尤其賣力，他說，旗山地區今年香蕉價格能那麼好，都是韓市長幫忙的，不然早就崩到5塊錢，蕉農很感謝他。