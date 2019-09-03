黃之鋒訪時力 盼台灣10月1日前發起遊行聲援香港

2019-09-03 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒一行人今日抵達台灣，首站來到時代力量黨團展開拜會行程。黃之鋒指出，香港政府正在考慮動用「緊急法」，讓香港特首能夠掌控教育、航運等更多權力，希望台灣能不分黨派，共同反對香港政府用戒嚴、白色恐怖壓迫港人，並在10月1日前，用行動表達對香港支持；同時也盼台灣在「難民法」上多著墨，給予香港受迫害人士更多實質協助。

黃之鋒上午與香港專上學生聯會前副秘書長岑敖暉、香港立法會議員朱凱迪等三人搭機訪台，一行人抵達時代力量立院黨團後，由時代力量黨主席徐永明、時代力量黨團主任陳惠敏、立委黃國昌等人接見。

會後記者會上，黃之鋒表示，許多香港人為抵抗中共壓迫走上街頭，如今面對香港政府考慮動用「緊急法」，賦予香港政府更大權力，要用形同戒嚴的方式全面壓迫港人；希望此行能和台灣的朋友分享現在香港現況，讓台灣能不分黨派，一同對香港當前局面表達一致反對動用「緊急法」的態度。

黃之鋒指出，此行希望聽聽台灣不同立委、不同政黨，在提供香港的人道機制上，例如「難民法」有些什麼想法跟意見。他強調，只要是對於香港有實質上幫助的法案，都正面看待，希望台灣對於香港有更多的支持。

黃之鋒表示，除了體制內針對「難民法」等法案討論，體制外也希望台灣朋友在10月1日前，組織遊行用行動表達對香港支持。他指出，香港政府目前已逮捕超過1100人，且港警鎮壓行動持續，10月1日是中國國慶日，有其指標意義，盼在10月1日前，會有更多台灣朋友，促成社會上的總動員，出來支持香港抗爭行動。黃之鋒說，外界經常說「今天香港，明天台灣」，但他希望是「今天台灣，明天香港」，盼香港持續挺住，能成為像台灣一樣自由民主的地方。

朱凱迪則分析，9月反送中的關鍵時刻，中共跟香港政府已經沒有多少牌可以出了，北京當局給香港的底線就是10月1日；因此他呼籲，台灣社會要一同站出來，撐過10月1日才有可能得到最後勝利。

岑敖暉表示，若台彎在9月底前，不分黨派一致給北京當局一個清楚的訊息「台灣人會跟香港站在同一陣線面對北京暴力鎮壓」，相信香港會有更多的能量繼續抗爭下去。

針對黃之鋒提及的「難民法」，黃國昌表示，「港澳關係條例」第18條已有相關規定，但如何施行的彈性相當大，行政部門應儘速制定明確施行辦法，作為緊急措施之用；而完整的「難民法」也應該在下會期予以討論，雙管齊下給予香港必要援助。