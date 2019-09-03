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史上第4高一注獨得！20億威力彩得主是吳宗憲朋友

影／黃之鋒訪時力 盼台灣民眾10月1日站出相挺

2019-09-03 15:45聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪及學聯前副秘書長岑敖暉下午前往立法院時代力量黨團拜會，黃之鋒表示此行有三個目的，而香港跟台灣，同樣面對中共壓迫，香港人感受到一國兩制是人權崩潰，看不到一國兩制未來，希望台灣朋友利用體制外的力量在10月1日中共國慶時候站出來，支持香港。

香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左二）及學聯前副秘書長岑敖暉（左一...
香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左二）及學聯前副秘書長岑敖暉（左一）下午前往立法院時代力量黨團拜會，時力主席徐永明（右一）、立委黃國昌（右二）出面接待。記者陳正興／攝影
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香港眾志秘書長黃之鋒下午拜會立法院時力黨團，說出此行三個目的。記者陳正興／攝影
香港眾志秘書長黃之鋒下午拜會立法院時力黨團，說出此行三個目的。記者陳正興／攝影
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香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左二）及學聯前副秘書長岑敖暉（左一...
香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左二）及學聯前副秘書長岑敖暉（左一）下午前往立法院時代力量黨團拜會，時力主席徐永明（右二）、立委黃國昌（右一）出面接待。記者陳正興／攝影
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香港眾志秘書長黃之鋒（中）及學聯前副秘書長岑敖暉（左一）下午前往立法院時代力量黨...
香港眾志秘書長黃之鋒（中）及學聯前副秘書長岑敖暉（左一）下午前往立法院時代力量黨團拜會。記者陳正興／攝影
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香港眾志秘書長黃之鋒（中）下午拜會立法院時力黨團，時力主席徐永明（右二）、立委黃...
香港眾志秘書長黃之鋒（中）下午拜會立法院時力黨團，時力主席徐永明（右二）、立委黃國昌（右一）出面接待。記者陳正興／攝影
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香港黃之鋒時代力量

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