陳水扁冒雨到屏東簽書 一邊一國行動黨積極部署

2019-09-03 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



前總統陳水扁今天下午應屏東縣議員潘長成邀請，到屏東縣萬巒鄉舉行新書簽書會，儘管大雨滂沱，但是民眾熱情不減，不少扁迷排隊簽書。

潘長成目前是一邊一國行動黨中常委，他說今天的活動雖然是以他個人名義邀請，但不否認阿扁是一邊一國行動黨的精神領袖。

他說一邊一國行動黨雖然才成立十多天，但你在全國各地積極部署，預計在全國推出10個人參選區域立委，總統選舉則未指定支持誰。