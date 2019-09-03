影／挑戰最藍選區 李問：馬祖意識形態不是一成不變

2019-09-03 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



明年大選倒數，連江縣向來是民進黨的艱困選舉，這次選舉，民進黨發言人李問自動請纓，盼爭取民進黨提名參選馬祖立委。李問說，馬祖對民進黨來說確實非常艱困，但並非「鐵板一塊」，馬祖人的意識形態也不是一成不變；或許一開始要爭取政治支持較困難，但他希望維持初衷，與不同朋友對話。

馬祖向來是深藍選區，過去幾屆立委選舉，由國民黨、親民黨及具有藍軍背景的無黨籍人士獲勝，民進黨參選人從未當選；上屆總統大選，蔡英文總統只拿下739票，得票率16.53%，馬祖被綠營人士形容為「艱困選區中的艱困選區」。

年僅30歲的李問可望代表民進黨參選馬祖，他說，馬祖對民進黨確實非常艱困，但也不是完全沒有希望。現在政黨競爭在任何地方都是常態，許多馬祖的朋友跟他說，他們也希望民進黨在馬祖有所經營，跟國民黨互相監督，代表更多元的聲音，也代表民進黨重視每一個鄉鎮、縣市。

「很多馬祖朋友的意識形態並不是一成不變，也不是鐵板一塊。」李問說，正是因為非常艱困，如果他去參選會極具象徵意義，代表民進黨不論面對多艱困的選舉，都不會放棄爭取每一位國民的支持與溝通機會。

李問現職是民進黨發言人，過去曾擔任英文媒體記者、民進黨外交事務幕僚、總統府國安會國防幕僚。他說，過去幾年處理外交與國防議題，常跟外交官及國軍互動，其實許多人一開始對民進黨不是很熟悉。他自我期許，要讓本來不熟悉的人多認識民進黨，以及他的參選理念。

若將來在馬祖拜票時被「嚴厲」拒絕會如何反應，李問靦腆笑說，政治上有不同意見很正常，但就像他的參選理念，會竭盡所能溝通對話，希望以友善的態度，跟每一個人做朋友，就算一開始要爭取政治上的支持可能比較困難，但他仍會維持初衷。