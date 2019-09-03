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綠營指控經濟衰退 韓國瑜：亂講數字都不需要道歉嗎？

2019-09-03 12:41聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

民進黨立委劉世芳指高雄三大經濟指標衰退，高雄市政府上午說明相關數據反駁，高雄市長韓國瑜說，要抹黑請拿準確數字、正確資料，亂講數字都不需要道歉嗎？

劉世芳指高雄市營利事業銷售額2019上半年只成長0.29%，促參上半年高雄只有兩件19.5億元，另高雄7、8月房市交易量低。劉批韓市府小內閣不適任，公務體制戰力低落；所有高雄重大建設計畫停滯，市政螺絲鬆動，城市形象重挫等缺失。

韓國瑜今在市政會議後，偕同財政局等局處長出面受訪，韓國瑜說，要抹黑高雄市政府，拜託提出準確的數字、正確的資料，不要隨便抹，上來就拳打腳踢，先把高雄抹黑，搞得高雄市好像很沒有出息的樣子，阿拉伯數字會講話。

高雄市財政局長李樑堅說，高雄市108年1到7月，整體地方稅收原來編列1269億，到今年1到7月為止，稅收已經達到709億，比去年同期增加24億，尤其是地方稅的部分，現在已達到246億，比去年增加24億，其中三大稅收均是正成長。

李樑堅說，第一個部分就是土地增值稅增加28.9%，從去年同期39億增加到50億左右。契稅就是房屋交易量的部分，從去年1到7月10.08億，現在增加到13.59億，比去年增長34.8%，代表韓市長來了以後，大家對於房屋的購置、投資信心是增加的，當然8月有點微降，是正常的現象。

媒體問是否劉世芳的數據不正確？韓國瑜說，不管是不是劉或其他人，「麻煩要黑高雄市、黑韓國瑜，請你準備正確的資料。」

韓國瑜說，看了稅收增加這麼多，代表高雄市經濟這一段時間是很活絡的，「那黑完以後、抹黑完畢以後都不用道歉嗎？你亂講這些數字，都不需要跟社會大眾說聲對不起嗎？還是只要為抹黑而抹黑？」

李樑堅再補充說，縣市地方政府的資金來源，除了靠地方稅，還有所謂的一般補助款跟專案計畫補助款，高雄市一年爭取的專案計畫，108年編列預算是174億，明年109年度的預算又比108年增加94億，也就是說，高雄市政府在明年資本門的投入，會從今年的214億增加到295億。

李樑堅說，劉委員提到主要都是靠賣土地，這是言之過重，高雄市108年預算屬於土地標售收入是11億，明年109年度編列預算，市政會議已通過，土地標售收入只有8.8億，明年總預算預估是1465億，占才0.6%，怎麼會說是主要的財政收入來源是靠這個土地的銷售收入？市政府很努力在開源跟節流齊頭並進。

高雄市經發局副局長高鎮遠說，針對今年高雄市的營利事業銷售額，就是所謂開發票的金額，今年上半年跟去年同期相比，高雄市是些微成長0.29%，在六都是位居中段班，但觀察整個六都數字，今年上半年的數字大概都在正負2%左右，跟前年比的話，前年增加幅度大概六都是增加6到8%，所以整體而言，整個台灣的銷售狀況，跟之前比是不盡理想。

高鎮遠說，前不久台經院也發布，整個台灣景氣訊號，從去年11月開始到現在，連續9個藍燈，所以整體來講，總體銷售數字是呈現普遍下降，目前高雄市是位居中段，也希望美中貿易大戰或甚至是反送中等因素，能夠對台灣經濟影響愈少愈好。

高鎮遠說，另和發產業園區，截至去年底為止，可銷售的土地部分大概銷售了67%左右，但到目前為止，可售土地已經都全部完銷了，全部都已經完銷，因為最近才又賣出一塊地。至於鴻海的土地，6、7月時已經跟市府洽購，目前在做一些廠房的相關規劃、設計的內容，該繳的保證金和款項都如期繳進來，也期待鴻海趕快進行規劃設計，相關的行政協助，市府絕對全力的幫忙，希望促成鴻海趕快投資生產。

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖/攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖/攝影
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高雄市韓國瑜劉世芳

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