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郭台銘來嘉義「拔樁」？郭陣營：只是拜訪好友

2019-09-03 12:38聯合報 記者李承穎╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘今天走訪嘉義市參加鐵路警察李承翰入祀忠烈祠典禮，遇到嘉義市長黃敏惠，並拜訪嘉義市副議長蘇澤峰等人，外界質疑來嘉市拔樁？郭辦發言人蔡沁瑜說，郭很敬佩李的精神，因此說不管怎樣都要來，剛好市長也在，並到嘉義市議會拜訪好友，因為「他們在初選期間也盡力幫忙」。

蘇澤峰今天邀請議員凌子楚、黃思婷和孫貫志和張敏琪等人與會，蘇說，他與郭台銘的兒子郭守正認識，一直以來都是郭台銘的粉絲，因此邀請他來，與議員們談及嘉義市發展的未來，並無過多政治聯想。

郭台銘日前傳出有意找新北市長侯友宜的二哥侯明鋒擔任副手，但被婉拒，蔡沁瑜說，若要參選，尋覓副手是趕快要去處理的事情，很謝謝侯，雖然現在沒辦法合作，但未來仍有機會。

外傳國民黨主席吳敦義有透過陸委會前副主委張顯耀到國台辦傳達「換瑜計畫」，張也有與郭台銘聯繫，蔡沁瑜說，張顯耀有打電話給郭台銘聯繫，談及是否與吳主席與會的事情；至於是否有到國台辦，需要黨來回應。

媒體問及，親民黨說會把提名機會給郭台銘，還有是否不會回國民黨？蔡沁瑜說，親民黨是很優質的政黨，我們也歡迎好朋友，治國理念一致，大家一起來打拚；但如果要參選，一定是獨立參選，並在9月17日前說明。

國民黨軍系提及郭台銘的獨立參選不忠義，關公會不高興，蔡說，不知道關公訊息怎麼來，但這些立委應該憂心的是，如何讓令人失望的蔡政府下架。

郭台銘（右）拜訪嘉義市副議長蘇澤峰。記者李承穎／攝影
郭台銘（右）拜訪嘉義市副議長蘇澤峰。記者李承穎／攝影
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郭台銘（左）拜訪嘉義市副議長蘇澤峰。記者李承穎／攝影
郭台銘（左）拜訪嘉義市副議長蘇澤峰。記者李承穎／攝影
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郭台銘嘉義國民黨

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