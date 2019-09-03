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韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

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【即時短評】日本核災區食品問題 下任總統的必修課

2019-09-03 12:38聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

「任何一個政黨都無法在現階段違反主流民意」，韓國瑜陣營答覆日本媒體對於日本五縣食品解禁時說明的基本立場，與民進黨政府回應日本的說法沒有不同。說白了，都是為了現階段的選票迴避表態。

反對日本五縣食品開放公投的禁錮將在2020年底失效，也不再是朝野政黨不表態即可拒絕日本的擋箭牌，誰當選台灣的下一任總統，要推動台日關係，日本五縣食品的解禁問題都是避無可避的必修課。

駐日代表謝長廷曾不只一次提醒衛福部等相關單位，如果不從現在不著手檢討制度、加強對民眾宣導說明，即使公投效力期滿，民意也不會有任何改變，反映出謝長廷在東京的觀察，對台日關係的焦慮。

而同一個日本食品問題，藍、綠未來面對的考驗卻有本質上的差異。日本政府主張制定了全球最嚴格的輻射檢驗標準，把關食品在市場的流通，用科學數據證明食物「安全」，也得到多數先進國家的認可；在台灣，不但不曾真正對檢驗標準進行爭辯，卻將一個高度專業的問題訴諸公投，用公投檢驗「安心」。

日本政府認為已用科學數據證明食物的安全，是否開放是台灣內政的問題。擁有國會過半席次的民進黨政府在日本食品上的消極態度，日本自然看在眼裡。對日本而言，民進黨或許怯戰，甚至可能根本無意解禁；國民黨卻是生事，從「日本人不吃的才給台灣人吃」近乎誹謗的言論，到發起公投，將食安問題當成政治鬥爭的工具，都是有朝一日藍營重新執政要承擔的包袱。

反對日本五縣食品開放公投效力2年，誰當選台灣的下一任總統，要推動台日關係，日本五...
反對日本五縣食品開放公投效力2年，誰當選台灣的下一任總統，要推動台日關係，日本五縣食品的解禁問題都是避無可避的必修課。圖／聯合報系資料照片
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