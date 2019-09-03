【即時短評】日本核災區食品問題 下任總統的必修課

2019-09-03 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



「任何一個政黨都無法在現階段違反主流民意」，韓國瑜陣營答覆日本媒體對於日本五縣食品解禁時說明的基本立場，與民進黨政府回應日本的說法沒有不同。說白了，都是為了現階段的選票迴避表態。

反對日本五縣食品開放公投的禁錮將在2020年底失效，也不再是朝野政黨不表態即可拒絕日本的擋箭牌，誰當選台灣的下一任總統，要推動台日關係，日本五縣食品的解禁問題都是避無可避的必修課。

駐日代表謝長廷曾不只一次提醒衛福部等相關單位，如果不從現在不著手檢討制度、加強對民眾宣導說明，即使公投效力期滿，民意也不會有任何改變，反映出謝長廷在東京的觀察，對台日關係的焦慮。

而同一個日本食品問題，藍、綠未來面對的考驗卻有本質上的差異。日本政府主張制定了全球最嚴格的輻射檢驗標準，把關食品在市場的流通，用科學數據證明食物「安全」，也得到多數先進國家的認可；在台灣，不但不曾真正對檢驗標準進行爭辯，卻將一個高度專業的問題訴諸公投，用公投檢驗「安心」。