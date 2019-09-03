【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?

2019-09-03 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



郭柯王結盟攻占媒體版面已經一個月，但到目前為止，仍只有雷聲大，卻不見雨下來，這三位過去的領域各有擅長，立場不盡相同，如今打著組成中道力量的旗幟，過程中只見個人利益算計，現在又把親民黨宋楚瑜也攪進來，看不到超越藍綠的新勢力，反倒讓人感覺不過是演一場相互利用的結盟大戲。

郭台銘與柯文哲這二個人，一位是國民黨認證的資深榮譽黨員，參與國民黨初選時還強調要把陳水扁關回大牢；一位則是力挺陳水扁，過去自認「墨綠」。政治立場原本南轅北轍的兩個人，現在為了選舉，突然之間變成志同道合的中道力量，如果真的結盟，可能必須先說清楚，兩人是否有相同的「台灣價值」？第三勢力如果執政，陳水扁要不要關回去？

郭台銘與柯文哲這二個人，一位是縱橫商場超過40年，參與台灣經濟奇蹟的首富；一位過去則是標榜對錯綜複雜政商關係繼惡如仇，自許是白色力量。曾經為了三創案、「三億先生」種下心結的二個人，現在為了選舉相互稱讚、相互拉抬，如果真的結盟，是不是應該先說明一下，對方是如何的昨非今是？連youbike 30分鐘免費都要計較的柯文哲，是否會支持郭台銘的0-6歲國家養？

除了郭柯二人間前後態度、立場的差異，這場燒了一個月的第三勢力結盟大戲，還加上一個堅持選到底的王金平，以及一個為了親民黨生存絕續，幾乎無役不與的宋楚瑜。四方相互放話，一再相互否定又肯定搏版面，讓第三勢力的結盟變成一場撲朔迷離的連續劇，但除了每個政治人物都會掛在嘴邊的「為了台灣」，到目前都沒有整合出動人的國家願景。