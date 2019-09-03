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美軍可國軍當然也可 蔡英文鼓勵軍人穿軍服上街

2019-09-03 11:58聯合報 記者周佑政╱即時報導

今天是九三軍人節，蔡英文總統上依例持秋祭忠烈殉職人員典禮，並慰問烈士遺族代表。蔡總統今稍早接見敬軍企業代表時表示，軍人是國家的支柱，她擔任總統以來，提升國軍官兵的專業能力和訓練強度，政府也投入資源，積極加強福利照顧；蔡總統也鼓勵國軍多穿軍服上街，展現身為軍人的光榮。

108年秋祭忠烈殉職人員典禮上午在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡總統親臨主祭，副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、立法院長蘇嘉全、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅陪祭。

秋祭典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後蔡總統向國民革命烈士靈位獻花。恭讀祭文後，蔡總統率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重，蔡總統也在典禮後向烈士遺族代表慰問致意。

蔡總統接見敬軍企業代表時表示，今天是九三軍人節，是屬於軍人的日子。身為三軍統帥，她要向所有挺國家、挺國軍的敬軍企業，表達最深的敬意與謝意。

蔡總統說，軍人是國家的支柱，承擔起保家衛國、捍衛主權和民主生活的重責大任，她擔任總統以來，除了提升國軍官兵的專業能力和訓練強度，政府也投入資源，積極加強福利照顧、改建營舍、以及汰換個裝，要給願意從軍的年輕子弟最好的環境。她希望，國軍弟兄姊妹要以軍人身分為榮，台灣社會各界也應該要支持國軍、以國軍為傲。

蔡總統說，過去她在美國時，軍人不論執勤或休假，穿軍服在街頭上走動是常態，人人見到美軍官兵也都充滿敬意，但在台灣以往卻很少有軍人會穿著軍服上街。「美軍可以，中華民國國軍當然也可以！」，特別在軍人節這天，在街上看到穿著軍服的軍人，希望國人能向國軍致敬。

九三軍人節秋祭忠烈祠殉職人員典禮，總統蔡英文（中）出席。記者曾原信／攝影
九三軍人節秋祭忠烈祠殉職人員典禮，總統蔡英文（中）出席。記者曾原信／攝影
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