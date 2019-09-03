高雄氣爆善款成陳菊小金庫？ 藍委籲檢調儘速調查

2019-09-03 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄氣爆後，民眾善款用往何處？國民黨立院黨團今天質疑，高雄氣爆後民眾捐助的善款，並非都用於「與災民救助直接有關事項」，部分竟被拿來挪用於電話費、網路費、買電腦相機等設備，總召曾銘宗質疑，民眾捐的善款，都希望每一分錢用在每位災民身上，沒想到卻被陳菊時的高市府，挪用來添購辦公所需相關用品，這不是濫用善款？濫用民眾的善心？

國民黨立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜、黃柏霖、李雅靜等人今天舉行記者會，質疑高雄市政府前秘書長李瑞倉逕自修改氣爆捐款要點，將「行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限」，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，黨團質疑，李瑞倉將黑手深入高雄氣爆善款，善款成為陳菊的小金庫？許淑華批評，氣爆善款使用已經違反公益勸募條例，呼籲檢調應儘速調查李瑞倉及相關人士。

立委許淑華說，高雄氣爆捐款非指定用途計畫有16個局處，一共提出55案，經高雄市議員調查，竟有都發局挪用救災善款1萬3支付處室電話費及主管行動電話費、網路費，4萬8支付空污費，捐款19萬多購買電腦、還有11萬購買影印紙等。甚至消防局也挪用善款19萬多，汰換各外勤分隊值班台破舊桌椅，7萬7赴日考察石化管線滅災管理，還有93萬購置薪資管理系統，81萬購置e化公務系統整合暨財產管理系統。這不是濫用善款？濫用民眾的善心嗎？