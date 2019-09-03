柯文哲討厭新潮流？綠議員：柯文哲想獲非新系綠營支持

2019-09-03 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲近一年來不斷與民進黨新潮流系交火，台北市立委第七選區（信義）民進黨提名人、新系北市議員許淑華上午接受Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》專訪時指出，對於柯文哲是不是恨新潮流？許淑華說，柯不是真正討厭新潮流，只是拿新潮流來消費，因柯知道綠營部分支持者不喜歡新潮流，柯駡新潮流，就能獲得非新系的支持。

另外，對於柯文哲的目標是讓敵人敗選 ？柯會派什麼人到第七選區選，許淑華說， 柯會派蔡宜芳，蔡目前是社會局機要，許淑華說，派任何人來，她都平心看待，做好準備，因為她多年來爭取建設，令地方有感。

柯文哲組黨時，許淑華在受訪時曾喊出希望和柯的台灣民眾黨合作，「泛綠」要整合。卻反遭柯文哲酸「實在是了不起、了不起、了不起！因為實在覺得他們很了不起，所以講3次」。主持人問許，為何會講沒出息的話？