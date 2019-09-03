韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費媽祖或任何神明

2019-09-03 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜9月1日到彰化縣參拜8個宮廟的宗教之行，第一站在鹿港天后宮因人潮推擠，造成一名進香團的乩童在韓國瑜一旁昏倒退駕，乩身梁先生事後對媒體表示，是媽祖因人潮過度推擠，無法入廟，又怕有人受傷，才會生氣退駕。

研究媽祖民俗的台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢表示，在大廟中進香團都是出出入入，神明在進入過程中不要被打擾是基本禮貌，不過宗教和政治原本就應區隔開，媽祖或任何神明都不應被消費。

韓國瑜瑜9月1日到鹿港天后宮時，韓粉們大喊「總統好」「韓國瑜凍蒜」場面熱烈，但因現場熱情民眾推擠，也夾雜著「不要擠，危險」的聲音，當韓國瑜與鹿港天后宮主委張偉東、彰化縣議會議長謝典霖、立委柯呈坊等人參拜完，韓國瑜要走出廟外接受聯訪時，剛好有台北的進香團媽祖神像要進來，現場太擁擠，一名乩童梁先生突然昏倒。

乩身梁先生事後對媒體說，當時媽祖沒辦法入廟，又有小朋友跌倒，媽祖擔心有人受傷，才會生氣退駕，他才會昏倒，以前也從未碰過媽祖像這樣生氣而退駕，事後又向媽祖請示才把最後儀式完成，也認為韓國瑜陣營讓入廟儀式中斷，是對媽祖大不敬，實應先等媽祖入廟儀式結束後韓再出來。

鹿港天后宮主委張偉東表示，9月1日10點原本有二個進香團要到天后宮進香，為了怕和韓國瑜陣營「強碰」，他們還請進香團延後15到20分進來，跟韓國瑜10點參拜時間可以錯開，沒想到韓國瑜提早15分鐘到，拜完又跟廟方及地方人士在會客室茶敘後，正要出去時剛好碰到進香團要進來，在人潮推擠中，他也看到乩童倒在他和韓國瑜一旁，讓他覺得很尷尬，只能說，任何人要來參拜媽祖都很歡迎，希望不要發生不愉快的事。

林茂賢說，不同的政治立場會有不同的解讀，所以宗教和政治應區隔，愈到選舉期間，就會出現一些托夢、神蹟等神明的說法，但很多都不見得是神明真正的神諭，所以任何陣營、任何人都不應消費神明，因為「錯誤的神諭」也可能讓神明的神格破產。