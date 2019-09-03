張碩文：宋楚瑜想過找柯文哲接班 但柯組黨打消

2019-09-03 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



郭柯王結盟態勢漸趨明朗，傳出王金平拋籌組「大聯盟」，想邀親民黨、新黨及國會政黨聯盟等一同合作，甚至傳出原本親民黨主席宋楚瑜想找台北市長柯文哲接班，但因柯文哲組黨惹毛了宋。對此，親民黨立院黨團主任張碩文今天表示，宋楚瑜的確內心有思考過，要找柯文哲接他的班，但因柯已做了組黨決定，就祝福柯，未來還是不排除郭柯王合作。

張碩文表示，宋楚瑜認為，現在的中間選民越來越大，若第三勢力整合，必須是中心、核心理念，以中華民國與台灣人民優先，並推倒藍綠惡鬥，這是中間選民所期待，與郭柯王都有同樣理念，只要大家的核心價值都有這樣的共識，不排除未來有合作機會。

另外提到宋楚瑜對於大選的想法，張碩文說，目前親民黨都有一直在做獨立參選、或與其他政黨合作的幕僚準備，大家都持開放態度，尤其七月鬼月已過，接下來就是談正事的時候，每一個陣營都有這樣的期待，秋後起義是個好時機。

對於親民黨是否已經與郭王進一步協調組大聯盟？張則表示，目前都還沒有會晤，但都有準備，至於是否有談過要給郭柯參選總統的門票？張表示，目前與柯文哲都沒有聊到，對於最近的傳言報導，張說，這就是典型「瞎子跟聾子說他上個禮拜看到鬼」，根本沒有這件事，親民黨的主管或幕僚開會，都沒有提及見面，也沒有所謂親民黨將入場券給誰的事。

不過對於未來是否可能讓郭柯用親民黨作為參選門票？張則表示，這會是創舉，至於不分區、區域席次則是各自爭取，這部分或許可以談，張提到，親民黨的總統提名期限是在11月，親民黨是被動式，目前黨準備的也是獨立參選的白皮書，但若大家要合作，一定要坐下來談，大家都有共同理念與共識，是一個時機，可以坐下來談。