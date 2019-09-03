Q版小英VS圓版小英 總統自嘲下巴畫太圓..其實比較像他

2019-09-03 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



蔡英文總統跟網紅插畫家「人類超有病Baxuan」合作，宣傳針對年輕族群的「租金補貼」政策，說明單身青年、婚育家庭可申請5000元補助。

蔡英文在IG表示，「這次一個Q版的我，好可愛，只是另一版，我的下巴應該沒有那麼圓吧！﻿」

有網友指出，圓版小英有超過1100個讚，還有網友說比較接近真實；Q版小英不到500個讚，被形容是開美肌。