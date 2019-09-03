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影／吳敦義：不會重蹈換柱覆轍

2019-09-03 10:30聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

今天是9月3日軍人節，國民黨中央上午在立法院旁的濟南路上舉行「向軍人致敬活動」，黨主席吳敦義親自出席，面對一波波的換瑜傳聞，吳敦義接受訪問時表示，不會重蹈「換柱」的覆轍，隨後上台向軍人致詞，台下有許多老兵拿著「台北韓家軍」的旗幟支持韓國瑜，更有人高喊開除郭台銘與王金平。

國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，一名參與者拿著支持韓國瑜的標語，...
國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，一名參與者拿著支持韓國瑜的標語，高喊開除郭台銘與王金平。記者鄭超文／攝影
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國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，黨主席吳敦義親自出席，面對一波波...
國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，黨主席吳敦義親自出席，面對一波波的換瑜傳聞，吳敦義接受訪問時表示，不會重蹈「換柱」的覆轍，隨後匆匆離去。記者鄭超文／攝影
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國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，黨主席吳敦義（左二）親自出席與支...
國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，黨主席吳敦義（左二）親自出席與支持者握手。記者鄭超文／攝影
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國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，黨主席吳敦義（左二）親自出席呼籲...
國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，黨主席吳敦義（左二）親自出席呼籲大家捍衛中華民國。記者鄭超文／攝影
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國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，台下有婆婆媽媽拿著「台北韓家軍」...
國民黨中央上午在立法院旁舉行「向軍人致敬活動」，台下有婆婆媽媽拿著「台北韓家軍」的旗幟支持韓國瑜，更有人高喊開除郭台銘與王金平。記者鄭超文／攝影
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軍人節吳敦義韓國瑜

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