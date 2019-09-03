影／吳敦義：不會重蹈換柱覆轍

相關新聞
Q版小英VS圓版小英 總統自嘲下巴畫太圓..其實比較像他2019-09-03 10:44
綠指老共是最可怕敵人？孫大千：蔡英文撿到四把槍2019-09-03 09:44
張碩文：宋楚瑜想過找柯文哲接班 但柯組黨打消2019-09-03 10:55
九三軍人節 蔡英文出席忠烈祠秋祭2019-09-03 10:36
總統：看到軍人穿軍服上街 盼國人給個加油2019-09-03 10:27
李問被質疑憑什麼選馬祖立委 許淑華出手救援2019-09-03 10:15
陳水扁：身分證應比照護照 發行加註Taiwan兩版本2019-09-03 08:20
蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮2019-09-03 08:00
蔡總統稱明年預算平衡 藍黨團質疑2019-09-03 00:27
新北立委第三選區 藍與無黨合作2019-09-02 23:11
促國安、行政部門緊盯 蔡英文：香港情勢進入關鍵階段2019-09-02 20:09
黃之鋒確定來台 明拜會民進黨主席卓榮泰2019-09-02 19:16
二戰爆發80周年 朱立倫：認錯反省才能真和解2019-09-02 18:57
明年度總預算收支平衡 5G釋照收入成關鍵2019-09-02 17:09
對付假消息 行政院四策略下手2019-09-02 16:38
農委會1450再進化？黃子哲批：違法廣告往自己臉上貼金2019-09-02 16:08
財務未申報 內政部開罰60政黨100萬元2019-09-02 15:43
香港反送中延燒 他：民主自由是國家團結最高價值2019-09-02 15:30
立院新會期 4大焦點將掀朝野攻防2019-09-02 14:47
立院新會期將開議 徐永明：朝野修法勿打假球2019-09-02 13:58
蔡政府22年首達財政收支平衡？ 藍黨團提證據打臉2019-09-02 12:41
砸3300萬買總統座車？國安局：按慣例採購特勤警備車2019-09-02 11:36
【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉2019-09-02 09:35
國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙2019-09-02 09:27
立法院新會期報到 曾銘宗搶頭香2019-09-02 09:06
林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？2019-08-29 17:34
陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊2019-08-29 17:25
如果能重來？李佳芬：丈夫的從政之路我會說NO2019-08-28 11:38
對國台辦比蔡衍明還熟？柯文哲：用膝蓋想也知道不可能2019-08-27 12:53
影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備2019-08-24 20:15
如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快2019-08-23 23:23
影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答2019-08-22 14:57
選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣2019-08-16 11:09
柯郭王共推總統參選人 郭營：台灣人不會期待這樣做2019-08-14 12:25
郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」2019-08-12 13:17
喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你2019-08-12 12:09
陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治2019-08-12 11:38
韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責2019-08-11 12:32
陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜2019-08-10 16:25
熱門文章
郭台銘是備胎？蔡沁瑜：換瑜也不會代表國民黨參選2019-09-02 11:37
網軍不敢黑郭董？韓國瑜：因他有300個律師 好可怕2019-09-02 14:33
潛伏一個多月終於出擊 李正皓：郭董瞄準國民黨的七寸2019-09-02 11:21
韓國瑜民調落後 徐世榮：夫妻倆「毋甘輸贏」兩頭落空2019-09-03 08:25
柯文哲曾批垃圾不分藍綠 孫大千：你有什麼不一樣？2019-09-02 12:00
蔡賴配有譜了？陳菊在大阪首度鬆口2019-09-02 16:15
空軍人事異動 范大維劉峯瑜曹進平就新職2019-09-02 17:10
韓國瑜要約朱立倫談合作？徐巧芯批：小事還要媒體來傳話？2019-09-02 18:13
聯誼同樂橋段太辣？ 資通電軍指揮部一主官遭調職2019-09-02 19:13
新聞眼／宣戰！郭台銘打蔡…邊緣化韓國瑜2019-09-02 23:56
如果換瑜是真的？韓國瑜：中央黨部腦袋進水啦2019-09-02 14:01
蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮2019-09-03 08:00
韓國瑜談「換瑜」：假新聞或國民黨腦袋進水2019-09-02 15:09
陸上大戰難免？國軍大規模增購反戰車飛彈2019-09-02 22:02
她想搭訕高挺軍校生 網友驚喊「不要害他被電」2019-09-02 11:33
媽祖被韓國瑜「氣到退駕」？黃創夏酸：郭台銘要負責2019-09-03 09:42
新任駐美軍事代表團長 出身維吉尼亞軍校2019-09-02 23:00
「換瑜」不必發生但效果已達成 他指國民黨只能做這件事2019-09-02 15:41
韓朱配有譜？親韓人士：韓國瑜打算找朱立倫談合作2019-09-02 13:53
韓國瑜不要台獨選票 王定宇要這四種人投韓2019-09-02 18:44
韓國瑜：國民黨輸恐亡黨 盼退役軍人動員打贏20202019-09-03 02:53
李喜明前衛建軍備戰規劃 各軍種都想翻盤？2019-09-02 11:15
影／郭台銘搭高鐵夜宿嘉義 疑參加李承翰入祀忠烈祠2019-09-03 00:19
郭台銘若參選就離開 吳敦義：本就要受黨紀規範2019-09-02 18:07
見韓國瑜暗批郭台銘？ 陳鎮湘：所有獨立參選的人都不應該2019-09-02 19:28
郭台銘向蔡英文下戰帖 願辯論台灣的未來2019-09-02 23:47
與蔡英文同框互動冷 柯文哲不理記者要求再握手一次2019-09-02 11:57
因乳癌研究與郭台銘結緣 侯明鋒婉拒擔任副手2019-09-02 11:08
黃之鋒確定來台 明拜會民進黨主席卓榮泰2019-09-02 19:16
「換瑜」甚囂塵上 周錫瑋：換柱2.0從初選就開始醞釀2019-09-02 12:40
下戰帖！郭台銘：願和蔡英文辯論產業結構和台灣未來2019-09-02 16:04
戰砲甲車有譜！軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統2019-09-02 14:14
影／蔡英文柯文哲三度握手僅1秒 台灣價值「被消音」2019-09-02 16:28
劉世芳點出施政危機 韓國瑜上任三經濟指標衰退2019-09-03 09:15
高雄拜廟民眾熱情喊凍蒜 韓國瑜：這麼熱情嚇一跳2019-09-02 17:26
柯文哲酸民進黨競選經費可怕 卓榮泰反嗆去看堤頂大道塞車2019-09-02 21:21
青溪邀郭台銘演講挺選總統？ 廖國棟：之後會避免誤會2019-09-02 19:17
「韓朱配」是否有譜 韓辦：雙方堅定合作不計名位2019-09-02 20:58
人去政息？李喜明戰術 傳各軍種想翻盤2019-09-02 14:11
灘岸殲敵！ 國軍大舉購入反戰車飛彈2019-09-03 00:25
留言