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陳水扁：身分證應比照護照 發行加註Taiwan兩版本

2019-09-03 08:20聯合報 記者林麗玉╱即時報導

內政部推動新式數位身分證，預計明年十月可全面啟動換發作業。前總統陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」提到，發行新護照能有二個版本，換發新式國民身分證為什麼不能？政府應比照護照加註TAIWAN發行二個版本，「台灣國民身分證」與「中華民國國民身分證」同時發行，供國民自由選擇。

陳水扁表示，絕大多數台灣人跟阿扁一樣，要領的是「台灣國民身分證」，不是「中國台灣身分證」。政府應可比照護照加註TAIWAN 發行二個版本同時發行，供國民自由選擇。扁說，台灣的主流意見是「台灣中國，一邊一國」，不是「中國台灣，二邊一國」。蔡政府搞新式國民身分證設計比賽，結果46票選擇「中國台灣，二邊一國」，10萬票選擇「台灣中國，一邊一國」，46票否決10萬票，少數「中國台灣，二邊一國」的「中華民國國民身分證」擊敗多數「台灣中國，一邊一國」的「台灣國民身分證」，顯然違背少數應服從多數的民主價值。

陳水扁也提到，2012年台灣成了第37個赴美免簽的國家，應該是他2005年推動晶片護照才有的成果，但卻被馬英九列為重要政績，這是前人種樹後人乘涼，這是國政一棒接一棒，不分藍綠大家共同打拼的成果。

另外，陳水扁也提到，2003年1月13日，他在台灣公共事務會（FAPA)20週年慶祝大會上，宣佈中華民國護照將加注"台灣TAIWAN"英文字樣後，引發朝野雙方政黨不滿。當時國民黨、親民黨、新黨的立法院黨團，除批評扁是意識形態作崇，有更改國號、走向台獨的傾向之外，國民黨主席連戰也質疑，阿扁這項決策沒有經過國會充分辯論，與全民公開討論，會導致非常嚴重的後果，愛台灣，將變成害台灣的結局。

不過陳水扁說，幾個月後中國SARS來襲，造成台灣民眾700多人染病，包括醫護人員在內200多人死亡。全民抗煞大作戰，促成不分藍綠朝野黨派同讎敵愾，團結一條心。2003年6月12日立院朝野黨團為了SARS疫情應該區隔兩岸的不同，終於在外交部達成9月1日發行加註台灣TAIWAN 的新護照共識，原先的反對聲浪全都不見了，並保留不加註台灣TAIWAN 的舊護照，供民眾自由選擇。

陳水扁說，發行新護照能有二個版本，換發新式國民身分證為什麼不能！？

前總統陳水扁。圖／擷取自陳水扁新勇哥物語臉書
前總統陳水扁。圖／擷取自陳水扁新勇哥物語臉書
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圖／擷取自陳水扁新勇哥物語臉書
圖／擷取自陳水扁新勇哥物語臉書
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身分證護照陳水扁

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