親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門邦交危機
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合

路透社：林鄭月娥稱「若有選擇會辭職」

缺席小英後援會 謝長廷：吳釗燮要求外交官不參與選舉

2019-09-02 23:24聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

蔡英文的日本後援會9月1日剛在東京成立，駐日代表謝長廷沒有出席。謝長廷稍早在臉書貼文，解釋自己是外交官，在駐地代表國家，至少形式上要維持中立。

謝長廷寫到，有人詢問他，參加有違法令嗎？謝長廷解釋，他是政務官，只要非上班時間發、不用公家資源，就算參加助選活動也沒有違背法令，我去年底也曾回台灣助選。不過，外交官在駐外所在地代表國家，至少形式上要維持中立，何況前一天外交部長吳釗燮已經公開聲明，駐外人員不得參與選舉活動，我如出席又會落入「管不住謝長廷」的批評，所以雖然後援會總會長趙中正有邀請他，但他還是選擇缺席。

駐日代表謝長廷解釋為何沒有出席總統蔡英文的日本後援會成立大會。圖片翻攝謝長廷臉書
駐日代表謝長廷解釋為何沒有出席總統蔡英文的日本後援會成立大會。圖片翻攝謝長廷臉書
分享

謝長廷吳釗燮

相關新聞

黃之鋒確定來台 明拜會民進黨主席卓榮泰

2019-09-02 19:16

二戰爆發80周年 朱立倫：認錯反省才能真和解

2019-09-02 18:57

明年度總預算收支平衡 5G釋照收入成關鍵

2019-09-02 17:09

對付假消息 行政院四策略下手

2019-09-02 16:38

農委會1450再進化？黃子哲批：違法廣告往自己臉上貼金

2019-09-02 16:08

財務未申報 內政部開罰60政黨100萬元

2019-09-02 15:43

香港反送中延燒 他：民主自由是國家團結最高價值

2019-09-02 15:30

立院新會期 4大焦點將掀朝野攻防

2019-09-02 14:47

立院新會期將開議 徐永明：朝野修法勿打假球

2019-09-02 13:58

蔡政府22年首達財政收支平衡？ 藍黨團提證據打臉

2019-09-02 12:41

砸3300萬買總統座車？國安局：按慣例採購特勤警備車

2019-09-02 11:36

【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉

2019-09-02 09:35

國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙

2019-09-02 09:27

立法院新會期報到 曾銘宗搶頭香

2019-09-02 09:06

管中閔涉兼職 申誡？撤職？公懲會今宣判

2019-09-02 00:44

中共代理人修法 立院新會期朝野攻防

2019-09-02 00:39

礦業、消防修法 民團呼籲速三讀

2019-09-02 00:34

林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？

2019-08-29 17:34

陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊

2019-08-29 17:25

如果能重來？李佳芬：丈夫的從政之路我會說NO

2019-08-28 11:38

對國台辦比蔡衍明還熟？柯文哲：用膝蓋想也知道不可能

2019-08-27 12:53

影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備

2019-08-24 20:15

如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快

2019-08-23 23:23

影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答

2019-08-22 14:57

選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣

2019-08-16 11:09

柯郭王共推總統參選人 郭營：台灣人不會期待這樣做

2019-08-14 12:25

郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」

2019-08-12 13:17

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責

2019-08-11 12:32

陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜

2019-08-10 16:25

會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩

2019-08-09 11:43

「台灣民眾黨」黨章曝光 兩岸採取務實路線

2019-08-06 12:45

心疼小林村民 前立委林國慶公益直播所得想全捐

2019-08-05 22:24

北檢續追購菸金流 下午提訊張恒嘉

2019-08-05 15:11

郭台銘和柯文哲怎麼合？他指關鍵在這道數學題

2019-08-03 14:45

柯文哲組黨 王丹諷：這不叫超越藍綠叫「回收」

2019-08-03 10:42

柯文哲組黨 蘇煥智：沒說清楚 比較接近「柯粉黨」

2019-08-01 14:16

影／郭台銘返台將見面談合作？柯文哲：等郭回來再說

2019-07-31 14:27
看更多

熱門文章

我友邦索羅門恐生變 路透：最快本周宣布與中國建交

2019-09-02 07:56

國造潛艦戰鬥系統 改由美主導

2019-09-02 00:50

郭台銘是備胎？蔡沁瑜：換瑜也不會代表國民黨參選

2019-09-02 11:37

明年國軍武器新看點…反雷達無人機最神祕 貴到嚇人？

2019-09-02 08:00

網軍不敢黑郭董？韓國瑜：因他有300個律師 好可怕

2019-09-02 14:33

獨家解析》4個關鍵時點，看郭台銘總統路4部曲攻略：獨選？大藍？小藍？棄保？

2019-09-02 10:10

柯文哲曾批垃圾不分藍綠 孫大千：你有什麼不一樣？

2019-09-02 12:00

潛伏一個多月終於出擊 李正皓：郭董瞄準國民黨的七寸

2019-09-02 11:21

索羅門本周與中國建交？外交部：索國在檢視整體外交

2019-09-02 10:01

蔡賴配有譜了？陳菊在大阪首度鬆口

2019-09-02 16:15

「換韓」傳聞不斷 柯文哲：很難、慶幸我不是國民黨

2019-09-02 11:09

韓國瑜要約朱立倫談合作？徐巧芯批：小事還要媒體來傳話？

2019-09-02 18:13

如果換瑜是真的？韓國瑜：中央黨部腦袋進水啦

2019-09-02 14:01

空軍人事異動 范大維劉峯瑜曹進平就新職

2019-09-02 17:10

韓國瑜談「換瑜」：假新聞或國民黨腦袋進水

2019-09-02 15:09

國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙

2019-09-02 09:27

聯誼同樂橋段太辣？ 資通電軍指揮部一主官遭調職

2019-09-02 19:13

她想搭訕高挺軍校生 網友驚喊「不要害他被電」

2019-09-02 11:33

「換瑜」不必發生但效果已達成 他指國民黨只能做這件事

2019-09-02 15:41

韓朱配有譜？親韓人士：韓國瑜打算找朱立倫談合作

2019-09-02 13:53

參謀總長換人 微型飛彈突擊艇計畫生變？

2019-09-02 00:47

與蔡英文同框互動冷 柯文哲不理記者要求再握手一次

2019-09-02 11:57

郭台銘若參選就離開 吳敦義：本就要受黨紀規範

2019-09-02 18:07

【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉

2019-09-02 09:35

見韓國瑜暗批郭台銘？ 陳鎮湘：所有獨立參選的人都不應該

2019-09-02 19:28

陸上大戰難免？國軍大規模增購反戰車飛彈

2019-09-02 22:02

因乳癌研究與郭台銘結緣 侯明鋒婉拒擔任副手

2019-09-02 11:08

擔任郭台銘的副手？侯明鋒婉拒：持續醫療工作

2019-09-02 10:59

韓國瑜不要台獨選票 王定宇要這四種人投韓

2019-09-02 18:44

戰砲甲車有譜 軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 11:13

李喜明前衛建軍備戰規劃 各軍種都想翻盤？

2019-09-02 11:15

「換瑜」甚囂塵上 周錫瑋：換柱2.0從初選就開始醞釀

2019-09-02 12:40

下戰帖！郭台銘：願和蔡英文辯論產業結構和台灣未來

2019-09-02 16:04

陸軍銳霆專案採購M109A6自走砲 明年啟動預算

2019-09-02 11:13

影／蔡英文柯文哲三度握手僅1秒 台灣價值「被消音」

2019-09-02 16:28

管中閔涉兼職 申誡？撤職？公懲會今宣判

2019-09-02 00:44

蔡英文、柯文哲同台 不願再握第二次手

2019-09-02 11:05

國民黨內運作「換瑜」？ 藍議員提3看法駁斥

2019-09-02 09:39

戰砲甲車有譜！軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 14:14

「韓朱配」是否有譜 韓辦：雙方堅定合作不計名位

2019-09-02 20:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top