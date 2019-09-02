漢王飯店總裁入台民黨 林富男：找好人才參與立委選舉

2019-09-02 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄漢王飯店總裁林富男最近加入台灣民眾黨，成為民眾黨南台灣的總指揮，目前首要任務是要為民眾黨在南台灣的立委選舉做好協調、提名、輔選工作，林富男說，希望能為民眾黨在南台灣找到好的人才，參與選舉。

台灣民眾黨號稱第一號中央委員的林富男31日在臉書上，要肩負「起高屏澎三縣市的區域及不分區立法委員的總指揮」，聲稱「那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你。去鬥掉他！」等話語。林富男說，後來覺得自己寫這樣的字詞不妥，決定刪除全文。

林富男今天表示，他的本意是「你不要抹紅、抹黑柯文哲和民眾黨，如果你是要刻意抹黑或抹紅柯文哲，又是候選人的話，當然我要主張提名一個人，來跟他參與競選！」。

林富男在臉書上的PO文一天就下架，但引起不少迴響，目前已有40餘人要參加民眾黨，也有卸任的民意代表，當過地方首長，也有興趣要加入民眾黨參加立委選舉，「可見民眾黨在南台灣是很頗受歡迎的」

林富男說，他在臉書用字遣詞不當，坦承用「仇」字是不對的，寫得太重了，所以就用柯文哲的話「順其自然，該怎麼做就怎麼做！」，但是為地方舉才，為南台灣的利益著想是不變法則，如果民眾黨能為台灣多做事，「那我也應該為民眾黨多講話！」

林富男說，如果民眾黨因為他而加重對南台灣的關注比例，「那我也願意承擔！」。

林富男說，目前是民眾黨在高屏澎立委選舉的總指揮，也要準備為下屆的縣市首長準備好人選，先培育人才，民眾黨能重視南台灣是件好事，而且民眾黨是打破藍綠的政黨，才決心要全力支持。