親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門邦交危機
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合

路透社：林鄭月娥稱「若有選擇會辭職」

漢王飯店總裁入台民黨 林富男：找好人才參與立委選舉

2019-09-02 23:16聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄漢王飯店總裁林富男最近加入台灣民眾黨，成為民眾黨南台灣的總指揮，目前首要任務是要為民眾黨在南台灣的立委選舉做好協調、提名、輔選工作，林富男說，希望能為民眾黨在南台灣找到好的人才，參與選舉。

台灣民眾黨號稱第一號中央委員的林富男31日在臉書上，要肩負「起高屏澎三縣市的區域及不分區立法委員的總指揮」，聲稱「那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你。去鬥掉他！」等話語。林富男說，後來覺得自己寫這樣的字詞不妥，決定刪除全文。

林富男今天表示，他的本意是「你不要抹紅、抹黑柯文哲和民眾黨，如果你是要刻意抹黑或抹紅柯文哲，又是候選人的話，當然我要主張提名一個人，來跟他參與競選！」。

林富男在臉書上的PO文一天就下架，但引起不少迴響，目前已有40餘人要參加民眾黨，也有卸任的民意代表，當過地方首長，也有興趣要加入民眾黨參加立委選舉，「可見民眾黨在南台灣是很頗受歡迎的」　

林富男說，他在臉書用字遣詞不當，坦承用「仇」字是不對的，寫得太重了，所以就用柯文哲的話「順其自然，該怎麼做就怎麼做！」，但是為地方舉才，為南台灣的利益著想是不變法則，如果民眾黨能為台灣多做事，「那我也應該為民眾黨多講話！」

林富男說，如果民眾黨因為他而加重對南台灣的關注比例，「那我也願意承擔！」。

林富男說，目前是民眾黨在高屏澎立委選舉的總指揮，也要準備為下屆的縣市首長準備好人選，先培育人才，民眾黨能重視南台灣是件好事，而且民眾黨是打破藍綠的政黨，才決心要全力支持。

至於為民眾黨舉才的條件是什麼？林富男說，專業、年輕、熱誠為優先的主要考量。

高雄漢王飯店總裁林富男最近加入台灣民眾黨，成為民眾黨南台灣的總指揮。記者謝梅芬／...
高雄漢王飯店總裁林富男最近加入台灣民眾黨，成為民眾黨南台灣的總指揮。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄漢王飯店總裁林富男最近加入台灣民眾黨，成為民眾黨南台灣的總指揮。記者謝梅芬／...
高雄漢王飯店總裁林富男最近加入台灣民眾黨，成為民眾黨南台灣的總指揮。記者謝梅芬／攝影
分享

台灣民眾黨柯文哲

相關新聞

黃之鋒確定來台 明拜會民進黨主席卓榮泰

2019-09-02 19:16

二戰爆發80周年 朱立倫：認錯反省才能真和解

2019-09-02 18:57

明年度總預算收支平衡 5G釋照收入成關鍵

2019-09-02 17:09

對付假消息 行政院四策略下手

2019-09-02 16:38

農委會1450再進化？黃子哲批：違法廣告往自己臉上貼金

2019-09-02 16:08

財務未申報 內政部開罰60政黨100萬元

2019-09-02 15:43

香港反送中延燒 他：民主自由是國家團結最高價值

2019-09-02 15:30

立院新會期 4大焦點將掀朝野攻防

2019-09-02 14:47

立院新會期將開議 徐永明：朝野修法勿打假球

2019-09-02 13:58

蔡政府22年首達財政收支平衡？ 藍黨團提證據打臉

2019-09-02 12:41

砸3300萬買總統座車？國安局：按慣例採購特勤警備車

2019-09-02 11:36

【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉

2019-09-02 09:35

國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙

2019-09-02 09:27

立法院新會期報到 曾銘宗搶頭香

2019-09-02 09:06

管中閔涉兼職 申誡？撤職？公懲會今宣判

2019-09-02 00:44

中共代理人修法 立院新會期朝野攻防

2019-09-02 00:39

礦業、消防修法 民團呼籲速三讀

2019-09-02 00:34

林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？

2019-08-29 17:34

陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊

2019-08-29 17:25

如果能重來？李佳芬：丈夫的從政之路我會說NO

2019-08-28 11:38

對國台辦比蔡衍明還熟？柯文哲：用膝蓋想也知道不可能

2019-08-27 12:53

影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備

2019-08-24 20:15

如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快

2019-08-23 23:23

影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答

2019-08-22 14:57

選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣

2019-08-16 11:09

柯郭王共推總統參選人 郭營：台灣人不會期待這樣做

2019-08-14 12:25

郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」

2019-08-12 13:17

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責

2019-08-11 12:32

陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜

2019-08-10 16:25

會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩

2019-08-09 11:43

「台灣民眾黨」黨章曝光 兩岸採取務實路線

2019-08-06 12:45

心疼小林村民 前立委林國慶公益直播所得想全捐

2019-08-05 22:24

北檢續追購菸金流 下午提訊張恒嘉

2019-08-05 15:11

郭台銘和柯文哲怎麼合？他指關鍵在這道數學題

2019-08-03 14:45

柯文哲組黨 王丹諷：這不叫超越藍綠叫「回收」

2019-08-03 10:42

柯文哲組黨 蘇煥智：沒說清楚 比較接近「柯粉黨」

2019-08-01 14:16

影／郭台銘返台將見面談合作？柯文哲：等郭回來再說

2019-07-31 14:27
看更多

熱門文章

我友邦索羅門恐生變 路透：最快本周宣布與中國建交

2019-09-02 07:56

國造潛艦戰鬥系統 改由美主導

2019-09-02 00:50

郭台銘是備胎？蔡沁瑜：換瑜也不會代表國民黨參選

2019-09-02 11:37

明年國軍武器新看點…反雷達無人機最神祕 貴到嚇人？

2019-09-02 08:00

網軍不敢黑郭董？韓國瑜：因他有300個律師 好可怕

2019-09-02 14:33

獨家解析》4個關鍵時點，看郭台銘總統路4部曲攻略：獨選？大藍？小藍？棄保？

2019-09-02 10:10

柯文哲曾批垃圾不分藍綠 孫大千：你有什麼不一樣？

2019-09-02 12:00

潛伏一個多月終於出擊 李正皓：郭董瞄準國民黨的七寸

2019-09-02 11:21

索羅門本周與中國建交？外交部：索國在檢視整體外交

2019-09-02 10:01

蔡賴配有譜了？陳菊在大阪首度鬆口

2019-09-02 16:15

「換韓」傳聞不斷 柯文哲：很難、慶幸我不是國民黨

2019-09-02 11:09

韓國瑜要約朱立倫談合作？徐巧芯批：小事還要媒體來傳話？

2019-09-02 18:13

如果換瑜是真的？韓國瑜：中央黨部腦袋進水啦

2019-09-02 14:01

空軍人事異動 范大維劉峯瑜曹進平就新職

2019-09-02 17:10

韓國瑜談「換瑜」：假新聞或國民黨腦袋進水

2019-09-02 15:09

國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙

2019-09-02 09:27

聯誼同樂橋段太辣？ 資通電軍指揮部一主官遭調職

2019-09-02 19:13

她想搭訕高挺軍校生 網友驚喊「不要害他被電」

2019-09-02 11:33

「換瑜」不必發生但效果已達成 他指國民黨只能做這件事

2019-09-02 15:41

韓朱配有譜？親韓人士：韓國瑜打算找朱立倫談合作

2019-09-02 13:53

參謀總長換人 微型飛彈突擊艇計畫生變？

2019-09-02 00:47

與蔡英文同框互動冷 柯文哲不理記者要求再握手一次

2019-09-02 11:57

郭台銘若參選就離開 吳敦義：本就要受黨紀規範

2019-09-02 18:07

【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉

2019-09-02 09:35

見韓國瑜暗批郭台銘？ 陳鎮湘：所有獨立參選的人都不應該

2019-09-02 19:28

陸上大戰難免？國軍大規模增購反戰車飛彈

2019-09-02 22:02

因乳癌研究與郭台銘結緣 侯明鋒婉拒擔任副手

2019-09-02 11:08

擔任郭台銘的副手？侯明鋒婉拒：持續醫療工作

2019-09-02 10:59

韓國瑜不要台獨選票 王定宇要這四種人投韓

2019-09-02 18:44

戰砲甲車有譜 軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 11:13

李喜明前衛建軍備戰規劃 各軍種都想翻盤？

2019-09-02 11:15

「換瑜」甚囂塵上 周錫瑋：換柱2.0從初選就開始醞釀

2019-09-02 12:40

下戰帖！郭台銘：願和蔡英文辯論產業結構和台灣未來

2019-09-02 16:04

陸軍銳霆專案採購M109A6自走砲 明年啟動預算

2019-09-02 11:13

影／蔡英文柯文哲三度握手僅1秒 台灣價值「被消音」

2019-09-02 16:28

管中閔涉兼職 申誡？撤職？公懲會今宣判

2019-09-02 00:44

蔡英文、柯文哲同台 不願再握第二次手

2019-09-02 11:05

國民黨內運作「換瑜」？ 藍議員提3看法駁斥

2019-09-02 09:39

戰砲甲車有譜！軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 14:14

「韓朱配」是否有譜 韓辦：雙方堅定合作不計名位

2019-09-02 20:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top