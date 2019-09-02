促國安、行政部門緊盯 蔡英文：香港情勢進入關鍵階段

2019-09-02 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統強調香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 香港警民衝突持續升溫，蔡英文總統今天下午前往國安會聽取「香港情勢專案小組」簡報，了解目前香港情勢最新發展及政府相關部門目前就各項情勢可能動態的掌握與因應準備，簡報後總統也做出四點指示，強調香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響。

該會議由國安會秘書長李大維主持，包括陸委會、國防部、法務部、內政部、國安局等首長均出席與會。

蔡總統指示，一、中華民國台灣堅定支持香港的民主和自由，也希望香港社會能盡速恢復穩定，但這幾天讓人極為憂心的情勢發展，已經引發國際社會的高度關注。

蔡總統說，嚴正呼籲北京當局，應該信守對香港高度自治的承諾，切勿以台灣、其他國家對香港民眾的關心，作為指控外力介入的藉口；同時也要呼籲港府，避免過度執法與暴力，以積極的對話化解與人民之間的對立，讓衝突能夠和平理性化解。

第二，蔡總統指出，政府支持香港人民爭取民主和自由，在處理台港交流及港人來台等相關事務時，也都依法處理。一如國際社會，必要時基於人道考量，對於在台港人，也會提供必要的協助，不會坐視。

第三，蔡總統表示，對於來台就學的港生，請陸委會、教育部全力協助，讓學生們能安心學業，「我們也呼籲港府，理解香港年輕人關心香港前途、追求民主自由的初心，秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台灣的學業。」

第四，蔡總統強調，目前香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響，做好各項應變準備工作，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及我國在港民眾因應可能的變局。