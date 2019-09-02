黃之鋒確定來台 明拜會民進黨主席卓榮泰

2019-09-02 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒。 歐新社 分享 facebook 香港眾志秘書長黃之鋒日前預定的台灣行確定成行，明天將拜會民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆，並進行閉門會議，隨後共同舉行記者會。

民進黨稍早發出通知，指明天下午三點黃之鋒等人將前往中央黨部進行拜會，拜會過程不公開，僅開放會後轉述記者會。

日前黃之鋒、周庭及香港民族黨前召集人陳浩天等支持「反送中」人士陸續遭到香港警方逮捕。林飛帆舉行記者會聲援，呼籲北京及港府不要錯估情勢、不要一意孤行也不要濫捕濫訴等「三個不要」，他並重申台灣從來沒有介入香港情勢，強調「對話才是解決問題的方針」。