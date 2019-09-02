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二戰爆發80周年 朱立倫：認錯反省才能真和解

2019-09-02 18:57聯合報 記者鄭媁╱即時報導

9月1日為二戰爆發八十周年的紀念日，德國總統史坦麥爾向波蘭鄭重道歉，為納粹政府在二戰所犯下的暴行，請求波蘭人民的原諒。新北市前市長朱立倫在臉書表示，每個國家對過去政權犯下的錯誤，應以最大努力還原真相，以最大誠意認錯反省，才能達到真和解。只有當整個社會，能清楚看見「戰爭心態」造就的人性扭曲、人權悲歌，才能真正找到和平的基礎。

朱立倫今指出，歷史可以寬恕，但不能遺忘。1939年歐戰爆發前，中華民國國軍已在大陸戰場，抵抗日本侵略2年多，若把1931年的九一八事變也算入，更長達8年之久。談到二戰時期，對法西斯與軍國主義擴張的抵抗，不能忽略我國軍民的犧牲奉獻。而日本政府至今對過去犯下的各種錯誤，仍不能像德國一樣坦然面對、勇於道歉，令人遺憾。

朱立倫表示，當年仍為大日本帝國殖民地的台灣，也被捲入這場戰爭，除了作為物資動員的基地，也招募與徵召8萬多名台籍日本軍人。一方面，戰後日本政府給予他們的賠償，即便經過多年協商，仍與日籍軍人有巨大落差。二方面，不少台籍日本兵又旋即被捲入國共內戰而犧牲，但其相關歷史的考據與撫卹，仍有許多需要努力之處。

朱立倫說，記取戰爭的殘酷與教訓而不再犯，是全人類的希望，更是政治領袖的責任。在戰爭面前，人類文明、倫理、秩序、道德都顯得脆弱。「戰爭」本身就是最大的罪惡。每個國家，對於過去政權所犯下的錯誤，應以最大努力還原真相，以最大誠意認錯反省，才能達到真和解。

戰爭朱立倫二戰

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