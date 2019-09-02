對付假消息 行政院四策略下手

2019-09-02 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



為防範假消息流竄，行政院表示，已擬定４大策略，包括強化識假、破假、抑假、懲假，防止假消息危害。

立法院進入新會期，行政院施政報告也在上周送入立法院。針對假消息，行政院在施政報告中提出4大策略面向：推動全民媒體識讀素養教育、加速澄清機制與推廣事實查核、防制假訊息擴散，以及精進執法追究散布者責任。

在識假部分，行政院指出，教育部於108年5月成立「媒體素養教育推動會」，由通傳會、文化部、地方政府、專家學者及具媒體實務經驗民間團體代表等組成，作為媒體識讀素養教育決議、整合溝通平台；教育部亦訂定「媒體素養教育行動方案」，期能透過23個工作項目、9項執行策略、3大面向，達成「提升公民識讀素養，養成獨立判斷能力」的目標，培養公民對假訊息危害的抵抗力。

在破假方面，行政院則表示，將持續精進即時新聞澄清機制，即時、主動向民眾說明政策、澄清不實資訊，同時也與社群媒體平台合作，推出官方帳號「Line訊息查證」、「Line Today謠言破解」專區兩大措施，將持續公私協力推廣事實查核與即時澄清。

另外，為防止假訊息持續擴散，通傳會訂定事實查證參考原則，督促廣電媒體完善事實查證；舉辦提升新聞品質座談會、落實公平原則座談會，公私協力強化三律共管；另內政部提出「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選舉罷免法」二修正草案，增訂選舉期間「緊急限制刊播令」制度，由法院即時裁定選舉不實訊息之定暫時狀態處分，二修正草案已在立法院審議中。

在懲假部分，行政院表示，相關部會本於「構成要件明確化」、「責任合理化」原則，就符合「惡、假、害」三要素的假訊息，修訂「災害防救法」、「糧食管理法」、「農產品市場交易法」、「傳染病防治法」、「食品安全衛生管理法」相關假訊息罪責，已在立法院三讀通過；「核子事故緊急應變法」、「中華民國刑法」、「陸海空軍刑法」等修正草案則仍在立法院審議中；加強平台責任部分，修正「廣播電視法」，落實製播新聞不得違反事實查證原則，也在立法院審議中。

至於其他配套修法，行政院表示，包括「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選舉罷免法」、「公民投票法」三修正草案，增訂競選罷免廣告、公投廣告資金透明義務及境外資金禁止等規定，同樣在立法院審議中。